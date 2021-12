Honda edita série CBR 1000RR Fireblade Marc Márquez

O piloto espanhol Marc Márquez é o atual bicampeão do Moto GP. Neste domingo, venceu a prova no circuito de Sachsenring, na Alemanha. Impusionado pelo momento na sua carreira, Marc Márquez inspirou a Honda a lançar uma moto em sua alusão as suas vitórias. É a nova versão da esportiva CBR 1000RR Fireblade Marc Márquez. O modelo traz o visual do modelo da equipe Honda Repsol e entrega também um com potente motor de quatro cilindros, DOHC (Double Over Head Camshaft), com arrefecimento a líquido e 999,8cm³ de capacidade. A potência é um de seus principais atrativos: são 180,8 cv a 12.250 rpm com torque de 11,6 kgf.m a 10.500 rpm.

A CBR1000 RR Fireblade versão 2015. Inspirada no modelo RC213V, chega em duas opções de cores: edição limitada "Marc Márquez", com visual exclusivo; e tricolor, em azul, vermelho e branco, inspirada na equipe Honda HRC (Honda Racing Corporation).

O modelo é inédito e é limitado a 93 unidades, uma alusão ao número oficial utilizado pelo piloto espanhol na principal categoria do motociclismo. A CBR1000RR Fireblade 2015 "Marc Márquez" tem chassi de alumínio do tipo diamante. Na dianteira, a suspensão usa garfo telescópico com curso de 110mm, e na traseira, tipo Pró-Link com curso de 138mm. Os freios estão equipados com tecnologia C-ABS, que alia eficiência e segurança na pilotagem, propiciadas pelos sistemas ABS (Anti-lock Brake System) e CBS (Combined Brake System).

Na mesma intensidade que acelera, a Fireblade segura firme no freio. Na dianteira, as frenagens são garantidas por um sistema equipado com disco duplo de 320mm de diâmetro. Na traseira, disco simples de 220 mm. Com baixo peso (191kg) e ciclística equilibrada, a CBR1000RR oferece ótimo desempenho e estabilidade para os motociclistas mais exigentes.

Importada do Japão, a nova CBR1000RR Fireblade custa R$ 66.500 (tricolor HRC) e R$69.900 na edição Marc Márquez. A garantia é de um ano, sem limite de quilometragem.

