Honda é a primeira a divulgar nova tabela de preços

Oficialmente, o ano de 2014 começou nesta segunda. A japonesa Honda foi a primeira marca a divulgar nova tabela de preços dos seus veículos, de acordo com a nova determinação da cobrança do IPI para caroz zero km no Brasil. Segundo comunicado, a Honda Automóveis alegou que a nova tabela de preços inclui os nacionais Fit, City e Civic, além do importado CR-V.

Com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2014, a nova medida de elevar a taxa do IPI será minimizada pela Honda, que manteve o valor das versões dos modelos Fit, City e Civic, e para a versão LX do CR-V nas cores sólidas. Assim, apenas o CR-V, nas versões EXL e os demais modelos e versões nas cores metálicas/perolizadas sofreram aumento que varia de 1 a 2%.

Seguindo a nova norma da obrigatoriedade de freios ABS e airbag duplo nos carros nacionais, o Fit CX ganhou o sistema de freios ABS. O novo item de segurança, no entanto, não representará acréscimo para as cores sólidas no valor de tabela já praticado ao veículo. Os preços do modelo Honda Accord permanecem inalterados.

