Honda CR-V 2015 ganha itens e fica mais caro também

A japonesa Honda abriu os olhos puxados no Brasil. Com o lançamento bombástico do crossover HR-V - que tem filha de espera de 90 dias -, a marca já traz outro modelo deste segmento para o mercado nacional. O novo crossover CR-V chega em versão única e tem preço sugerido de R$ 134.900.

O Honda CR-V 2015 ganhou mudanças visuais e agora vem do México. A versão EXL traz a exclusiva tração 4x4, câmbio automático e motor 2.0 16V SOHC i-VTEC FlexOne. O utilitário esportivo ganhou ainda um acabamento mais refinado, tecnologia e novos equipamentos. Seu visual valoriza a atual identidade da marca - "Solid Wing Face", com grade tipo colmeia e detalhes cromados. Os faróis possuem luzes de navegação diurna em LED e novo formato, usando ainda um par de faróis de neblina retangulares. O para-choque foi redesenhado. Na traseira, novo para-choque, lanternas remodulada e um friso cromado.

A Honda aposta na sua linha de crossovers e valoriza o novo CR-V com rodas aro 17" e pneus 225/65. O interior do SUV está mais sofisticado e vem com painel com design inédito, materiais de textura Soft Touch (suave ao toque), novos acabamentos e detalhes cromados. O console central foi totalmente renovado. Há ainda saídas de ar para os bancos traseiros. Com o ar-condicionado digital dual zone, os ocupantes contam com mais conforto, mantendo a temperatura ideal no interior do veículo.

Entre os destaques, estão os itens de segurança e comodidade para o motorista e demais ocupantes. Traz controle de tração/estabilidade VSA (Vehicle Stability Assist) e sistema de direção MA-EPS (Motion Adaptive Electric Power Steering), que interpreta o movimento do motorista. O corrosver traz ainda o HSA (Hill Start Assist), assistente de partida em rampa, que mantém o veículo freado por alguns segundos para auxiliar a saída em subida, e volta ter o freio de estacionamento no pedal esquerdo.

O CR-V 2015 está disponível em duas novas cores, Modern Steel Metallic (cinza metálico) e Red Copper Pearl (vermelho perolizado), além do Taffeta Whitte (branco sólido), Alabaster Silver Metallic (prata metálico) e Crystal Black Pearl (preto perolizado). Para pintura metálica ou perolizada, acréscimo de R$ 1.200.

