Honda convoca unidades do HR-V para recall

O HR-V, crossover campeão de vendas no segmento dos suvs compactos, entrou na lista de recall no Brasil. De acordo com o comunicado da Honda, o modelo deve ser levado a um revendedor para a verificação e a confirmação do aperto dos parafusos dos cubos das rodas traseiras. Caso necessário, o serviço pode ser mais completo, tendo que ocorrer a substituição de eventuais componentes danificados.

O comunicado da Honda indica que, em algumas unidades, "os parafusos dos cubos das rodas traseiras podem não ter recebido o aperto necessário no processo de montagem na fábrica, possibilitando o desprendimento do cubo de sua fixação". Alega também que "tal situação pode provocar um acidente e causar danos materiais e lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros".

O serviço é gratuito nas revendas Honda em todo o Brasil. A empresa pede ainda que o serviço seja mediante a agendamento, checando o número do chassi, uma vez que nem todos os veículos dentro dos intervalos relacionados acima estão envolvidos na campanha. Informações pelo site https://www.honda.com.br/recall/autos ou na Central de Atendimento ao Cliente pelo 0800-701-3432 (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h - horário de Brasília).

