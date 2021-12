Honda convoca proprietários do Fit, City, Civic e CR-V

O mercado brasileiro está estagnado. As fabricantes de veículos estão dando férias coletivas para diminuir o estoque de carros nas revendas. A Honda é uma das marcas que mais crescem no País. O crossover HR-V tem uma fila de espera - algumas versões demoram até 90 dias para entrega. Por outro lado, a marca japonesa cuida do controle de qualidade na produção e identificou problemas nos modelos Fit, City, Civic e CR-V comercializados no Brasil.

Para solucionar a situação, a Honda convocou os proprietários destes modelos para levar seus carros a uma revenda a fim de verificar o sensor responsável pela medição do nível de combustível no tanque. De acordo com o comunicado, a Honda Automóveis fará o serviço a partir do dia 1 de junho. Em algumas unidades, alerta a montadora, o marcador do nível de combustível presente no painel de instrumentos poderá indicar um volume maior do que o real no tanque, ficando o condutor suscetível à falta de combustível (pane seca). O desligamento involuntário do motor pode ser um dos fatores para possível colisão que, em situações extremas, poderá causar lesões físicas ou até mesmo fatais aos ocupantes e terceiros.

O serviço é gratuito em todas as revendas Honda no Brasil. É indicado ainda realizar um agendamento para a realização do serviço. A Honda orienta que o reparo seja realizado, mantenha o nível de combustível superior ao meio tanque de modo a evitar a possibilidade de ocorrência do sintoma mencionado. Maiores informações pela Central pelo 0800-701-3432 (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h - horário de Brasília).

