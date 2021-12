Honda Civic Si chega ao Brasil em 2018

A Honda confirmou que a versão esportiva Si da décima geração do Civic chega ao Brasil no segundo semestre de 2018. Importado do Canadá, o carro será ofertado no mercado nacional com a carroceria cupê, de duas portas.

O modelo virá equipado com o motor 1.5 i-VTEC de quatro cilindros com turbo e injeção direta, responsável por entregar 208 cavalos de potência e 26,5 kgfm de torque, combinado com uma transmissão manual de seis velocidades. O atual Civic Si usa motor 2.4 aspirado de 206 cv e 23,9 kgfm de torque.

O motorista do Si 2018 pode optar por dois modos de condução: Normal e Sport. Na opção Sport, o ajuste de amortecedores, direção e acelerador são alterados para proporcionar uma condução mais agressiva.

Para realçar a pegada esportiva, o carro traz ainda bancos tipo concha, rodas aro 18" com pneus 235/40 e freios mais parrudos na dianteira, com discos de 12,3". Já a suspensão recebeu amortecedores adaptativos, molas mais rígidas e barras estabilizadoras também mais rígidas (30% a mais na frente e 60% atrás), buchas mais duras e braços superiores ultra-rígidos compartilhados com o Civic Type R – a versão esportiva ainda mais potente, com 320 cv e 40,7 mkgf.

adblock ativo