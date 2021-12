Honda Civic 2018 fica mais equipado

A linha 2018 do Honda Civic já está à venda. O sedã ficou mais equipado e mais caro. Agora, o sedã parte de R$ 89.400 na versão Sport com câmbio manual de seis marchas e R$ 96.400 na opção com câmbio CVT. Mas a principal mudança está na oferta da central multimídia compatível com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Até então, o equipamento era restrito às versões mais caras EXL e Touring

O Civic EXL também ganhou sensores de obstáculos dianteiros e traseiros. Já o Sport mantém os bancos de tecido, mas agora com costuras contrastantes que deixam o interior mais sofisticado. As configurações Sport e EX também passaram por uma reestilização no cluster de instrumentos. Agora, os indicadores de combustível e temperatura do líquido de arrefecimento são vermelhos.

Fora isso, o Honda Civic 2018 mantém a mesma motorização: o propulsor 2.0 de 155 cv, com opção de câmbio manual no modelo de entrada. Já o Touring é equipado com um 1.5 turbo de 173 cv, sempre acoplado a um câmbio CVT.

adblock ativo