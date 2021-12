Honda Civic 2.0 flex custa a partir de R$ 76.900 na Bahia

O novo Civic 2.0 flex já tem preço na revenda Imperial/Honda na Bahia. A nova versão do sedã da Honda havia sido mostrada no Salão do Automóvel de São Paulo em outubro passado e será lançado nesta quarta-feira em Campinas, São Paulo.

Antecipamos o preço do novo Honda Civic 2014, que terá agora as novas configurações LXR e EXR com motor 2.0 flex, além da LXS, modelo de entrada que mantém o motor 1.8. O novo Civic 2.0 flex incorpora o sistema flex sem subtanque para a partida a frio. Na Bahia, a revenda Imperial Honda já iniciou a pré-venda do Civic 2.0 flex, de 155 cavalos a 6.300 giros, nas versões LXR Automática - R$ 76.900 - e a top EXR Automática - R$ 85.900.

A Honda oferece o novo Civic 2.0 flex com o botão Econ que permite uma condução mais econômica. Na configuração mais equipada, inclui central multimídia inteligente i-MID com tela de LCD colorida de cinco polegadas, airbags laterais e frontais duplos, controle de tração de estabilidade, navegador por GPS integrado à tela central, programa de assistência de emergência à frenagem e teto solar elétrico. Vem com direção elétrica, ar digital, vidros e travas elétricas, retrovisores elétricos, entre outros itens. O modelo inclui também sistema Bluetooth para telefonia móvel, chave tipo canivete e revestimento interno na tampa do porta-malas.

adblock ativo