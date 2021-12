Honda Brasil divulga modelos que terão recall em airbag

Após anunciar na semana passada um recall mundial de 1,13 milhão de veículos no mundo, por problemas no sistema de airbag, a montadora japonesa Honda informou nesta terça-feira, 16, por meio de nota divulgada pela Honda Automóveis do Brasil Ltda, que os proprietários de 23.352 veículos modelos Civic e CR-V terão de comparecer à rede de concessionárias da marca, a partir do dia 22, para efetuar a substituição do insuflador do airbag do lado do passageiro.

A empresa informou, no comunicado, ter detectado que no acionamento do airbag poderá haver rompimento da estrutura do insuflador, que pode causar danos físicos e materiais.

Segundo a montadora, terão que efetuar a troca, proprietários do modelo Civic, ano 2001, chassis não sequenciais 93HES1*** De 1Z00011 até 1Z050554; modelo 2002: chassis não sequenciais 93HES1*** De 2Z100001 até 2Z122178; e também modelo 2003: chassis não sequenciais 93HES1*** De 3Z100007 até 3Z116391.

Já para os modelos CR-V, a montadora convocou os proprietários dos veículos com a seguinte identificação: modelo 2002: chassis não sequenciais JHLRD7*** De 2C200013 até 2C213677.

A Honda informou ainda que mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 701 3432 (segunda a sexta-feira, das 8h às 20h) ou do site www.honda.com.br.

O Procon-SP também se coloca à disposição dos consumidores para mais esclarecimentos por meio de seus canais de atendimento. Segundo o órgão, os consumidores que já passaram por algum acidente causado pelo defeito apontado "poderão solicitar, por meio do Judiciário, reparação por danos morais e patrimoniais eventualmente sofridos".

adblock ativo