Honda atualiza a CRF 1000L Africa Twin

A Honda apresentou a nova CRF 1000L Africa Twin em duas versões Africa Twin ABS e Africa Twin ABS Travel Adventure. O modelo traz como novidades: motor bicilíndrico paralelo, controle de tração HSTC, painel de instrumentos digital, em LCD e lâmpadas LED.

A CRF 1000L Africa Twin de 999,1 cilindradas gera 90,2 cavalos de potência a 7.500 rpm de força e torque de 9,3 kgf.m a 6.000 rpm, com seis velocidades, movida a gasolina. A moto tem sistema de partida elétrico, alimentação a injeção eletrônica PGM-FI, freios ABS e controle de tração HSTC em quatro níves de controle: 1, 2, 3 e Off (desligado).

O painel LCD tem dois mostradores amplos com informações posicionadas verticalmente, assim como nos modelos de rali, que facilita a visualização mesmo em ambientes de alta luminosidade. A traseira permanece com rabeta alongada e levemente elevada, onde se localiza o sistema full LED para luzes de freio e direção.

A moto permite regulagem na altura do assento, que varia em 20 mm, de 850 mm a 870 mm, e tem elevação no posicionamento dos braços do piloto em relação ao guidão. Possui peso de 212 kg e um tanque de combustível com capacidade de 18,8 litros .

O modelo manteve as carenagens da bengala utilizadas nos modelos de 1980, para dar um toque de sofistição. A dianteira tem carenagem frontal esguia, que é integrada a um para-brisa e conta com duas entradas de ar. A moto atende as necessidades on-off road, com jogo de rodas raiadas de pneu dianteiro 90/90-21 e traseiro de 150/70-18.

A CRF 1000L é fabricada em Manaus e estará disponível nas concessionárias à partir de dezembro, nas versões Africa Twin ABS de R$ 64.900 e Africa Twin ABS Travel Adventure de R$ 74.900, nas cores vermelha e branca. O modelo conta com três anos de garantia e Honda assistance 24h, durante o período de garantia.

