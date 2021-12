Honda apresenta nova versão da scooter PCX DLX 2015

Sinônimo de agilidade, economia, modernidade e estilo, os scooters famosas na Europa conquistaram inúmeros fãs no Brasil. Pensando neste público, a Honda, montadora japonesa líder no segmento de scooters no País, apresentou a nova versão DLX para a linha 2015 do scooter PCX. Como destaque, a marca aposta nas novas tonalidade (preto fosco das carenagens e o dourado exclusivo das rodas). Ainda no leque das cores foram adicionadas as cores branca e preta perolizadas.

Custando R$ 8.990, o scooter mantém o conjunto mecânico composto pelo motor quatro tempos de 152,9 cm³ OHC (Over Head Camshaft), arrefecido a líquido, com potência de 13,6 cv a 8.500 rpm e torque máximo de 1,41 kgf.m a 5.250 rpm.

O modelo traz também sistema de alimentação por injeção eletrônica de combustível PGM-FI (Programmed Fuel Injection) e o exclusivo sistema "Idling Stop System", que interrompe o funcionamento do motor em paradas, freios CBS, permanecendo inalterado, itens exclusivos que fazem da PCX DLX líder no segmento.

Pensando na segurança, a marca de asa equipa o scooter com freios CBS (Combined Brake System), capaz de distribuir parte da força aplicada ao freio traseiro para o dianteiro, proporcionando mais segurança e eficiência em situações de emergência.

Disponível em toda a rede de concessionárias Honda a partir deste mês, a PCX DLX 2015 tem garantia de um ano, sem limite de quilometragem.

