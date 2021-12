Com a chegada do Salão do Automóvel de São Paulo, na próxima semana, as montadoras se apressam para mostrar novidades. É o caso da Chery com o sedã Arizzo, da Volkswagen com o SUV T-Cross e agora da Honda com o novo HR-V 2019.

A Honda não alterou muito o visual externo conhecido desde 2016. Mudam a grade dianteira cromada e os novos faróis com luzes diurnas em LED seguindo as mudanças do modelo norteamericano. Na traseira a montadora resolveu aplicar em todas as versões o que já conhecíamos na versão touring: lanternas em LED com máscara escura. Para finalizar, o Honda apresenta HR-V 2019 uma semana antes do Salão.

No motor nada mudou, a montadora optou por deixar o 1.8 aspirado de 140cv. O câmbio recebeu alterações singelas. Nas versões EX e EXL o câmbio CVT tem nova programação, melhorando as respostas em acelerações, uma das queixas dos seus donos especialmente em percursos rodoviários.

Sabe aquela reclamação do HR-V que a suspensão era demasiado dura? Isso também foi alterado. A Honda recalibrou a suspensão do modelo, com novos amortecedores, melhorando assim a absorção de impactos. A versão topo de linha EXL ainda ganhou uma proteção extra com novo isolamento acústico.

Por dentro do HR-V 2019, a Honda trocou os bancos dianteiros por um de melhor apoio para o corpo. No console central, há um novo acabamento em black piano, deixando o SUV mais sofisticado. A versão EXL ainda tem no acabamento alguns detalhes cromados, que já estavam presentes na versão touring.

Entre os itens de conforto, a novidade traz nova central multimídia de 7” e espelhamento de smartphones (EXL) ou sistema de som com tela de 5" (LX e EX) com câmera de ré (EX).

A segurança não foi esquecida, com destaque para o controle de estabilidade e tração em todas as versões, air-bags laterais na versão EX e de cortina adicionais na EXL.

O câmbio manual desapareceu na versão LX e a versão touring também não apareceu na apresentação da marca. O SUV agora custa a partir de R$ 92.500 na versão LX CVT - R$ 98.700 na EX CVT e R$ 108.500 na EXL CVT.

