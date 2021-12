Honda apresenta Civic aventureiro no Japão

A Honda apresentou no último final de semana, durante o Tokyo Auto Salon, o inusitado conceito Civic Versatilist com motor 1.5 turbo de 182cv e 22,4kgfm, junto a um câmbio manual de seis marchas. O carro pode ser popularmente chamado de Civic aventureiro, já que tem a suspensão elevada em 40mm.

O modelo ainda apresenta proteções plásticas na carroceria, algo muito comum aqui no Brasil (não considere isso um spoiler).

O Civic Versatilist foi criado com peças do Honda Access, uma divisão da marca que é dedicada apenas para a produção de peças autênticas. O modelo foi pensado depois de uma pesquisa de mercado realizada pela montadora japonesa. No levantamento, a maioria dos participantes revelou que gosta de velocidade, mas têm como maior preocupação as estradas de terra e o aumento de nevascas e chuvas no Japão.

Por esta razão, gostariam de um carro com suspensão elevada e capaz de passar por estes tipos de terrenos, sem ser necessariamente um SUV e abrir mão da velocidade. Apesar de o modelo apresentado não ser um 4x4, com ele a Honda conseguirá solucionar o “problema” apontado na pesquisa.

O conceito da Honda foi desenvolvido a partir do Civic Hatchback, que teve a suspensão elevada e foi equipado com as mesmas rodas aro 18” do HR-V japonês. A ideia da montadora foi mudar a cara do Civic para um “SUV Urbano”, mas sem perder a essência.

O Tokyo Auto Salon é um evento voltado para a preparação e tuning. No local foram exibidas novas peças, acessórios, tecnologias e (claro) carros.

