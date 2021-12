Honda apresenta a nova versão do City: Sport

A Honda anunciou a chegada de uma nova versão para o City 2014, a Sport. Equipado com transmissão manual, o carro se junta aos já disponíveis DX (câmbio manual), LX (manual ou automático) e EX (automático).

O modelo traz visual esportivo, graças a itens como a grade frontal em preto fosco e os faróis de neblina. Na traseira, o veículo inclui suporte de placa na cor da carroceria (no lugar do cromado) além de maçanetas também pintadas.

Completando o look mais agressivo, lanternas e faróis com máscara negra, ponteira de escape cromada e rodas de 16 polegadas, produzidas em alumínio e com desenho exclusivo. Para caracterizar a versão, tampa traseira com emblema "Sport".

Por dentro, o sedã traz pedais esportivos cromados, bancos com revestimento exclusivo e nova alavanca de transmissão, com desenho e acabamento diferenciado.

A motorização continua a mesma: o bloco 1.5 i-VTEC Flex, que desenvolve potência máxima de 115 cavalos (gasolina) e 116 cv (etanol), a 6.000 rpm. Em termos de torque, o City faz 14,8 kgf.m a 4.800 rpm, com álcool ou gasolina. O tanque de combustível tem capacidade de 47 litros.

Novos equipamentos

De série, o Honda City vem equipado com vidros, travas e retrovisores elétricos, ar-condicionado, regulagens de altura do banco do motorista, altura/profundidade do volante, airbag frontal duplo (motorista e passageiro), apoio de cabeça e cinto de segurança de três pontos para os cinco ocupantes.

As versões também trazem o projeto Advanced Compatibility Engineering (ACE), que, a partir de uma estrutura interna na parte frontal dos carros, auxilia na absorção e dispersão de impactos.

Os modelos LX, EX e Sport incluem freios a disco nas quatro rodas, ABS e EBD (Electronic Brake Distribution). As duas primeiras (LX e EX) s destacam ainda por apresentar sensores de estacionamento traseiros e novo sistema de som com conexão USB e Bluetooth, para fazer e receber chamadas.

A top de linha, EX, foi equipada com Paddle-Shift e controles de áudio e piloto automático no volante, que é revestido em couro, além de tweeter e ar-condicionado automático/digital.

Linha 2014

O Honda City possui três anos de garantia, sem limite de quilometragem. Todas as versões apresentam como opções de cores Branco Taffeta Sólido, Prata Global Metálico, Cinza Paladium Metálico, Cinza Iridium Metálico e Preto Cristal Perolizado. A coloração Vermelho Rally Sólido é exclusiva da Sport, enquanto a Grená Rubi Metálico está disponível para DX, LX e EX.

Os valores sugeridos para a linha 2014 do Honda City são:

DX manual: R$ 50.990

Sport manual: R$ 56.470

LX manual: R$ 57.390

LX automático: R$ 60.450

EX automático: R$ 64.990

