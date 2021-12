Honda anuncia nova versão de entrada do Fit por R$ 49.900

A Honda apresentou a nova versão de entrada do Fit, a Cx, que chega na segunda quinzena de outubro. Com valor de R$ 49.900 com câmbio manual e R$ 53.900 com transmissão automática - ambos com cinco velocidades -, o monovolume é equipado com motor 1.4 i-VTEC Flex, que desenvolve 101 cavalos de potência (6.000 rpm) e 13 kgf.m (4.800 rpm) máximos, ambos com etanol.

Entre os diferenciais do modelo, estão faróis com máscara negra, lanternas traseiras translúcidas escurecidas e grade frontal na cor preta. O tanque de combustível tem capacidade de 47 litros, enquanto, no porta-malas, cabem até 384 litros.

Há também abertura interna do compartimento de gasolina da partida a frio, iluminação interna individual e central, porta-luvas duplo, porta-objetos nas quatro portas, ar-condicionado analógico, limpador do vidro traseiro, rodas de aço e calota.

O banco do motorista tem regulagem de altura, enquanto os traseiros são reclináveis e bipartidos, com sistema ULT (Utility, Long e Tall) que permite mais de dez configurações de posicionamento.

Em termos de segurança, há airbags frontais duplos, sistema antiesmagamento, alarme antifurto e travas elétricas (com acionamento automático acima de 15 km/h). Os freios ABS estão presentes apenas em outras versões, assim como as rodas de liga leve e sistema de som.

