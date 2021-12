Honda anuncia nova fábrica e atualização no CR-V

A Honda anunciou que construirá uma nova fábrica no Brasil. Com capacidade de produção de 120 mil carros por ano, a planta será construída na cidade de Itirapina, no interior de São Paulo e tem previsão de início das operações para 2015.

O terreno tem 5,8 milhões de metros quadrados e, somando-se a compra de equipamentos e construção das instalações, o investimento final fica na casa de R$ 1 bilhão. Serão empregados, segundo a empresa, aproximadamente 2.000 funcionários.

Com a instatação, a marca dobra sua capacidade produtiva no país, indo de 120 mil carros, que é a capacidade atual da unidade de Sumaré, para 240 mil automóveis por ano, a partir de 2015. No local, deverá ser produzido um veículo compacto, da categoria do Honda Fit.

Atualização

Enquanto a nova fábrica não começa a funcionar, a marca atualizou mais uma vez o CR-V. Depois de adicionar à linha 2013 a tecnologia flex sem o subtanque de partida a frio, chega agora uma nova versão, a EXL 2WD, que irá se unir às já existentes LX 2WD e a top de linha EXL 4WD.

A novidade se diferencia do melhor modelo apenas na tração, que é 4x2 (em vez de 4x4). A lista de equipamentos é a mesma e inclui itens como seis airbags (frontal, lateral e cortina), navegador touch screen, i-MID, câmera de ré e bluetooth, além de HSA (Hill Start Assist) sistema que auxilia na partida em ladeira.

Há também a tecnologia OPDS (Occupant Position Detection System - sistema de detecção de presença do ocupante) nos airbags laterais, que verificam quando uma criança está ocupando o banco do passageiro dianteiro ou quando uma pessoa está sentada no local de risco. Caso o airbag seja acionado, um alerta sobre as posições é emitido.

A versão EXL 2WD tem ainda peso de 1.532 kg (em ordem de marcha), 54kg a menos do que a EXL 4WD. Os preços sugeridos ficam em R$98.900 para o modelo LX 2WD, R$109.900 para o EXL 2WD e R$114.900 para o top de linha EXL 4WD.

