Honda agrega novos detalhes no acabamento do Fit

A Honda está bombando no Brasil. Com vendas surpreendentes e fila de espera de, no mínimo, 90 dias para o crossover HR-V, as revendas também apostam nos modelos Fit, City e Civic no mercado nacional. Esta semana, a marca japonesa apresentou o Fit 2016. Com a nova fábrica em construção, o novo Twist ainda deixa espaço para o Fit atual por aqui. Assim, o hatch com visual de minivan agrega pequenos retoques no acabamento interno.

O modelo, que já está em toda rede de revendedores, tem valor inicial de R$ 51.600 e traz, entre os equipamentos de série, ar-condicionado, airbag duplo, frerios ABS com EPS (Electric Power Steering), além de cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes, pontos de ancoragem para assentos infantis compatíveis com os tipos ISOFIX e LATCH, para-brisa degradê e vidros verdes com filtro UV, sistema de áudio AM/FM 2DIN com Bluetooth, entrada USB e função HFT (Hands Free Telephone), retrovisores na cor da carroceria, acionamento elétrico para travas das portas, vidros e retrovisores externos; volante com ajuste de altura e profundidade. O painel de instrumentos é de fácil visualização e a chave é canivete com sistema de abertura e fechamento das portas com imobilizador.

O Fit 2016 chega com quatro configurações equipadas com motor 1.5 i-VTEC FlexOne. A DX e LX contam com transmissão manual de cinco marchas ou CVT (Continuously Variable Transmission - Transmissão Continuamente Variável), enquanto a EX e a top de linha EXL são equipadas exclusivamente com o câmbio CVT.

Versões e preços:

Fit 2016 DX - R$ 51.600 (manual) e R$ 56.600 (CVT). Tem capas dos retrovisores externos na cor do veículo, painel de instrumentos com iluminação de fundo azul e branca, e rádio com entrada USB e conexão Bluetooth. A DX MT sai por R$ 51.600 e a DX CVT custa R$ 56.600

Fit 2016 LX - R$ 55.900 (manual) e R$ 60.800 (CVT). Inclui comandos de áudio no volante e apliques de cor metálica na parte interna das portas (incluindo maçanetas), base do miolo do volante, borda do velocímetrio, bordas das saídas de ar e bordas do nicho da manopla de câmbio. Além disso, comandos do ar-condicionado são novos e iluminação da tela do rádio passa a ser branca. A LX MT custa R$ 55.900 e a LX CVT sai por R$ 60.800

Fit 2016 EX CVT - R$ 65.900. Vem com repetidor de luz de seta em LED nos retrovisores externos, funções de piloto automático e revestimento em couro no volante, painel de instrumentos igual ao da versão EXL, com computador de bordo digital maior e alocado na parte direita, e sistema de áudio com tela de cinco polegadas e câmera de ré. A EX CVT custa R$ 65.900.

Fit 2016 EXL CVT - R$ 68.900. Ganha revestimento em couro sintético nos bancos, airbags laterais e tweeters no sistema de som. Tem valor sugerido de R$ 68.900

adblock ativo