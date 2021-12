Hilux e SW4 são testadas na trilha

Lançada no fim do ano passado para o mercado brasileiro, a nova picape Hilux ganhou as trilhas e estradas dos estados de Pernambuco e Alagoas para a expedição Toyota Costa dos Corais.

A TARDE testou por três dias a picape e o SUV SW4 para conhecer os trabalhos e ações ambientais, promovidos em parceria com o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) e Fundação SOS Mata Atlântica para a preservação das áreas de corais na praia de Tamandaré (PE), dos manguezais e do habitat do peixe-boi marinho, mamífero que entrou na lista dos animais em processo de extinção e que hoje vive em criadouros monitorados por equipes da Associação Peixe-boi, no rio Tatuamunha, no litoral alagoano.

A Toyota levou um grupo de jornalistas para testar os dois modelos e para conhecer também as atividades de preservação do meio ambiente. No primeiro dia da expedição, saímos de Recife (PE) em direção ao litoral norte, rodando cerca de 120 km de SW4 até Tamandaré, nas imediações da praia dos Carneiros.

Nos dois dias seguintes, a picape Hilux serviu como carro-guia para rodar os litorais pernambuco e alagoano. O modelo testado foi a nova topo da gama SRX. A 8ª geração da Hilux vem agora com o novo motor 2.8 diesel, com turbo compressor de geometria variável (TGV) e intercooler, para gerar 177 cavalos, inédita transmissão automática de seis velocidades e tração 4x4. Custa R$ 188.120 e entrega um pacote de itens de segurança e de conforto também.

A nova Hilux está forte com mais 22% de força de torque, chegando a 45.9 kgfm entre 1.600 e 2.400 rpm. Traz ainda conectividade no multimídia, além de tecnologia na mecânica, com controle de tração e de estabilidade, assistentes de descida e de subida em rampa e de reboque.

O jornalista viajou a convite da Fundação Toyota do Brasil

