High Country, a top da S10

A picape S10 é uma referência no segmento. A preferência nacional tem a ver com a versatilidade da S10 no transporte de carga e, nos últimos dois anos, na capacidade de renovação e de oferta de equipamentos inéditos.

A Chevrolet quer mais e oferece a S10 2017 com novidades a mais no OnStar e no MyLink 2, a dupla de dispositivos mais modernos do mercado brasileiro e que possibilita o uso da tecnologia por meio do smartphone e dos sistemas operacionais Android Auto e Apple CarPlay.

A cereja do bolo da S10 é a versão High Country, a topo da gama. Além do visual mais incrementado, a picape S10 High Country tem o bom motor motor 2.8 turbodiesel, de 200 cavalos de potência a 3.600 rpm e 51 kgfm a 2 mil giros, gerenciado por um câmbio automático de seis velocidades com active select e tração 4x4.

Nada de oferecer uma picape para quem gosta apenas da roça e fazenda. O picapeiro quer e exige também um pouco de luxo, comodidade e pacote cheio de itens para circular nas baladas da cidade. Com pegada da picapona americana Colorado - um ícone no mercado dos Estados Unidos -, a S10 brasileira quer jogar poeira na Ford Ranger e, principalmente, na Toyota Hilux, duas rivais que já estão reestilizadas e cheias de novidades também (ver matéria ao lado) .

A S10 High Country bebe na fonte do quanto mais, melhor. Assim, a Chevrolet retrabalhou seu conjunto de suspensão, incorporando novos amortecedores, barra estabilizadora mais rígida e molas recalibradas. A dirigibilidade ganhou reforço ainda com a inédita direção elétrica, substituindo a antiga hidráulica, pneus verdes de aro 18" e diminuição de peso, deixando a picape "mais magrinha" (35 kg a menos) e, ao mesmo tempo, mais imponente, destacando as linhas mais robustas na parte frontal e na traseira.

A Chevrolet caprichou na versão topo da gama da picape, que sai por R$ 167.490 e entrega controles de estabilidade e tração, assistente de partida em aclives, acionamento automático de faróis e limpadores de para-brisa. Seu conjunto frontal reforça ainda mais as luzes diurnas em LED. No interior, destaque para o acabamento e itens que não são mais mimos, como ar-condicionado automático digital, alertas de mudança de faixa e anticolisão, câmera de ré, retrovisores externos com rebatimento elétrico, retrovisor interno antiofuscante, além de sensores de estacionamento e multimídia com tela de 8 polegadas e navegação GPS integrada. O pacote visual valoriza o rack de teto, rodas de liga leve aro 18 com pneus 265/60.

O maior diferencial da Chevrolet, é a oferta do OnStar e do My Link 2. A ordem é popularizar o que já é uma exigência do mundo moderno: a conectividade. A picape deixa o motorista com mais de 20 serviços, incluindo Emergência, Segurança, Navegação, Concierge e a tão baladada Conectividade. Basta apertar num botão no retrovisor interno para ser atendido por uma pessoa da equipe OnStar. Assim, a S10 fica quase imbatível.

