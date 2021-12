HB20X começa a chegar em fevereiro em todo o Brasil

A Hyundai encontrou o caminho certo no Brasil. Depois de lançar o hatch HB20, a marca sul-coreana caprichou no aventureiro urbano HB20X. Produzido na base do hatch, o HB20X incorpora apelo visual off-road para chegar com tudo a partir de fevereiro no nicho dominado pelo Volkswagen CrossFox e Renault Sandero Stepway.

Com valor inicial de R$ 48.755, o novo Hyundai HB20X começa a ser produzido a partir do dia 28 deste mês em Piracicaba para ser entregue ao consumidor já no dia 20 de fevereiro. Equipado com o mesmo motor 1.6 flex, de 128 cavalos a 6 mil giros e torque máximo de 16,5 kgfm na faixa dos 5 mil rpm, o novo HB20X tem a opção do câmbio manual ou o automático de quatro velocidades.

E fique sabendo que o aventureiro da Hyundai não usa os argumentos plásticos que valorizam os rivais. Segundo o gerente de produto da marca, Rodolfo Stopa, o HB20X ganhou personalidade aventureira para agradar aos jovens que desejam um pouco mais de esportividade. No visual, o HB20X tem algumas diferenças em comparação ao hatch. Sua aparência ficou ao estilo dos SUV´s da marca. Tem entrada de ar na cor preta, para-choques e grade dianteira renovados, molduras da caixa das rodas de borracha, rodas de liga leve de 15 polegadas e detalhes como costuras duplas em tom azul ou em cinza. A suspensão foi recalibrada e, por isso, o carro ficou um pouco mais alto em 4 cm.

O novo modelo da Hyundai será oferecido nas confugurações Style e Premium, ambas com a opção da transmissão automática. De série, já vem com air bag duplo, freios ABS com EBD, direção hidráulica, ar-condicionado, computador de bordo, som com MP3 player, bluetooth com áudio streaming, conexões Ipod e USB, volante multifuncional, faróis de neblina, travamento central das portas e vidros elétricos um toque em todas as portas. A lista de itens é enorme e dá para destacar componentes que deixam o modelo mais vistoso, como os bancos com costura dupla, pedaleiras esportivas prateadas, gaveta sob o banco, bolsas ganguru, painel em dois tons, maçaneta interna na cor prata, retrovisores na cor da carroceria de acionamento elétrico, pneus 195/65R15 e aerofólio traseiro.

A Hyundai já faz a ofensiva para o lançamento do terceiro modelo feito no Brasil. É a versão sedã da família HB. O modelo será apresentado no começo de março - ou pode ser até antecipado - para entrar na briga com o Chevrolet Onix sedã, com lançamento previsto para o fim de fevereiro em Santa Catarina. Por enquanto, a fabricante não bateu o martelo em relação ao nome do sedã - que pode ser mesmo HB20 sedã.

Veja versões e preços:

HB20X Style Manual - R$ 48.755

HB20X Style Automático - R$ 51,955

HB20X Premium Manual - R$ 51.255

HB20X Premium Automático - R$ 54.455

