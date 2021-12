HB20 S tem nova versão Unique por R$ 48,1 mil

Vice-líder entre os automóveis vendidos no Brasil, o Hyundai HB20 tem perseguido de perto a movimentação do líder Chevrolet Onix. Assim, pouco tempo após celebrar a marca de 1 milhão de veículos fabricados no país, a Hyundai apresentou nesta semana a versão de entrada Unique, disponível agora no modelo sedã (no hatch era vendido desde maio), que chega em 15 de setembro aos concessionários e traz pacote interessante de itens de série com o motor 1.0 de três cilindros, flex, que rende até 80cv (etanol) associado ao câmbio manual de cinco marchas.

Com preço de R$ 48.190, a versão Unique surge como alternativa em média R$ 1 mil mais em conta do que os rivais Ford Ka Sedan SE (R$ 49.490) e Chevrolet Prisma Joy (R$ 49.190). Antes, o HB20 S tinha preço a partir de R$ 51.590 na versão Comfort Plus.

Por este preço, o HB20 S Unique traz ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rádio com Bluetooth e volante multifuncional, banco do motorista com regulagem em altura e abertura interna do porta-malas e do tanque de combustível. Com a simplicidade das calotas que cobrem os pneus aro 14, a nova versão tem a grade em formato de colmeia, chamada pela montadora de Mesh type, filete cromado no porta-malas e as lanternas traseiras escurecidas para compor o conjunto. Há dois air-bags dianteiros e freios ABS, como prevê a legislação.

São seis cores disponíveis: Branco Polar e Preto Onix sem acréscimo de preço e as metálicas Bronze Terra, Cinza Titanium, Prata Metal e Prata Sand por mais R$ 650. O HB20 tem cinco anos de garantia. A gama do HB20 é composta pelo modelo hatch a partir de R$ 43,9 mil (versão Unique) a R$ 49,390 (Comfort Plus BlueMedia) com motor 1.0 três cilindros, 1.0 turbo a partir de R$ 51,7 mil e R$ 54,5 mil para a versão Gamma 1.6 com câmbio manual e R$ 58,9 mil na versão automática. Na variante sedã o HB20 tem preços a partir de R$ 48,1 mil (Unique) e R$ 51,5 mil (Comfort Plus), ambas com motor 1.0 três cilindros, 1.0 turbo por R$ R$ 57,5 mil (Comfort Plus BlueMedia), 1.6 Gamma com câmbio manual por R$ 60,1 mil (Comfort Plus BlueMedia) e a partir de R$ 64,5 mil na versão automática.

