HB20 na segunda geração? A Tarde Autos responde

Lançado oficialmente em 2012, o Hyundai HB20 não demorou muito para cair no gosto do público brasileiro. Em seu primeiro ano de vendas, o modelo ficou entre os 10 mais vendidos do país, emplacando 122.382 unidades, número que só cresceu desde então. Nos últimos três anos o modelo ocupa a segunda colocação entre os modelos mais comercializados do país, rivalizando com o Ford Ka e incomodando o líder Onix. Mas um carro com design que remete aos sucessos da marca sul-coreana é difícil de ser atualizado, mas o tempo passou e este ano ele deve chegar.

O modelo já foi apresentado como carro conceito no Salão do Automóvel de São Paulo, disfarçado de SUV elétrico, o Saga. Inicialmente a Hyundai Motor não parecia muito interessada no próprio modelo, mas seus elementos de design apontam para o futuro deste compacto. O novo HB20 manterá a mesma plataforma, como vimos no conceito, mas terá grandes alterações no design e no conteúdo. Também são esperadas alterações nas motorizações. especialmente na popularização da versão 1.0 turbo, usada na versão R-Spec.

E comemorando os bons resultados de vendas por aqui, na China e EUA no último ano, a montadora sul-coreana anunciou hoje (09), que fará 13 lançamentos neste ano, incluindo modelos da Kia e da divisão de luxo Genesis. As informações são da Agência de notícias Reuters e vieram da CES 2019, evento realizado em Las Vegas que tende a se tornar a nova vitrine do setor automotivo.

Entre os modelos anunciados estão a nova geração do Sonata e um novo SUV baseado no Genesis.

