HB20 ganha versão com esportividade no visual

O Hyundai HB20 fechou 2015 como o terceiro carro mais vendido no Brasil, com 110.396 unidades emplacadas. Entre os hatches pequenos, o HB20 ficou atrás apenas do Chevrolet Onyx - campeão de vendas entre todos os segmentos (125.931 veículos emplacados).

Mirando um sucesso ainda maior em 2016, a Hyundai já lançou sua primeira carta, o HB20 na versão R spec (com inicial minúscula mesmo). De roupagem esportiva, o R spec tem previsão de chegar às concessionárias em fevereiro, logo após o Carnaval.

Conforme a Hyundai, o preço da nova versão - que chega para integrar o catálogo da montadora em definitivo e não como edição limitada - ainda não está definido. Porém, segundo a assessoria da marca coreana, o R spec deve custar um valor entre os preços das versões Style (R$ 51.845) e Premium (R$ 59.445).

O motor do R spec é o mesmo Gamma 1.6 16V flex, de 128 cavalos de potência, que equipa outras versões do HB20, com as opções de transmissão manual ou automática. Apimentada mesmo é a nova cor perolizada Vermelho Chilli, lançada com exclusividade para o R spec.

Para aqueles que esperavam um motor mais potente nesta versão, a Hyundai explica que o R spec tem como alvo o consumidor que busca um visual mais esportivo e arrojado, mas sem a exigência por maior desempenho do trem de força. Ideia já vista na Renault, com seu Sandero GT Line.

O certo é que a Hyundai caprichou nos adereços e deixou o R spec com cara de esportivo de verdade. O carro vem com rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas, pinças de freio pintadas na cor vermelha, grade frontal hexagonal esportiva em preto brilhante e emblema alusivo à versão.

Completam o pacote os retrovisores externos com repetidor lateral de seta, faróis com máscara negra, faróis de neblina dianteiros com projetor, lanternas Clear Type, maçanetas externas cromadas, acabamento preto fosco nas molduras das portas, ponteira de escapamento cromada, para-choque traseiro com linhas esportivas e antena tipo barbatana.

A esportividade também marca presença no interior do veículo. Os bancos, painéis das portas dianteiras e manopla de câmbio são revestidos em couro preto com detalhes em vermelho, preto brilhante e cinza metálico.

O acabamento dos pedais é em alumínio. O volante é revestido de couro perfurado com costura vermelha e o painel de instrumentos tem padrão de iluminação e tela LCD inéditos.

