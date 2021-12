HB20 ganha cara de i30

O HB20 mudou o conceito dos carros de entrada no Brasil. A Hyundai inaugurou sua fábrica em Piracicaba e hoje já produziu mais de 500 mil unidades da família de modelos compactos HB20 (hatch, sedã e a aventureira) no País. Agora, lançou o modelo 2016 do hatch com mudanças visuais e pacote de equipamentos mais completo.

Lançado em 2012 no Brasil, o HB20 chega reestilizado e com cara de i30. Sua versão topo da gama traz agora a frente com conjunto óptico com LED e acendimento automático, couro em cor marrom nos bancos, conectividade com smartphones, câmbio automático de seis marchas, rodas com aro de 15 polegadas e ar-condicionado digital.

O HB20 2016 começa a ser vendido a partir do dia 10 de outubro com valores entre R$ 38.995 para a versão com motor 1.0 flex de três cilindros e 80 cv, e R$ 59.445 para a topo da gama com motor 1.6 flex, de 128 cv, e o inédito câmbio automático de seis velocidades.

De série, o hatch incorpora algumas novidades extras, como vidros elétricos com sistema um toque no lado do motorista, travas elétricas e indicador de manutenção no computador de bordo. Seu pacote de itens valoriza a direção hidráulica, ar-condicionado manual, airbag duplo, freios ABS com EBD, painel com novos mostradores, pneus 185/60 R15 e sistema Isofix para cadeirinha infantil. Todas as versões possuem o multimídia blueAudio, com desenho exclusivo e tela LCD de 3.8 polegadas com iluminação em fundo preto e informações em branco.

Na parte mecânica, a Hyundai manteve os dois motores, fazendo melhorias no propulsor 1.6 flex, que ganhou o sistema "e-start",que dispensa o tanquinho da partida a frio. A marca sul-coreana fez alterações na calibração e em em alguns componentes internos, garantindo melhores resultados com os câmbios manual e automático de seis marchas.

Já o HB20 Premium 1.6 é o mais vistoso e bem equipado. Conta com ainda com dois opcionais: bancos de couro (R$ 1.590) e sistema BlueMedia (R$ 2.500), jogando o preço para cima - R$ 63.535 - e deixando o hatch da Hyundai com valor bem salgadinho.

