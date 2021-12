HB20 é o vencedor do Carro do Ano 2013, da Auto Esporte

O novo hatch HB20, da Hyundai, é o grande vencedor do Carro do Ano 2013, a mais importante premiação da indústria automotiva da América do Sul. Organizado pela Revista Auto Esporte, da Editora Globo, o prêmio é o mais cobiçado e chega em um momento do início da produção do HB20 e da inauguração da fábrica da Hyundai no Brasil. Na festa, a Ford também se saiu muito bem e abocanhou alguns prêmios.

O Jornal A TARDE, por meio do jornalista Roberto Nunes, fez parte do corpo de jurados na premiação, sendo o único veículo de comunicação das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Veja abaixo os ganhadores:

Carro do Ano - Hyundai HB20



Carro Premium do Ano - Ford Fusion



Picape do Ano - Ford Ranger



Utilitário Premium do Ano - Audi Q3



Utilitário do Ano - Ford EcoSport



Motor abaixo de 2.0 - Audi A1 1.4 TSFI



Motor acima de 2.0 - Ford Ranger 3.2 20V Turbodiesel



Carro Verde do Ano - Ford Fusion Hybrid

