HB20 e Etios chegam em setembro

O segmento dos hatchs compactos vai dar uma reviravolta no Brasil. O mês de setembro marca a chegada de dois concorrentes de peso: o Hyundai HB20 e o Toyota Etios. A marca sul-coreana guardou a sete chaves detalhes da família HB, que chega inicialmente por aqui na versão hatch. Já o Etios sai do forno nas versões hatch e sedã para concorrer logo entre os hatchs e os sedãs no segmento de entrada no País.

A apresentação dos dois carros asiáticos é um atrás do outro. Chega primeiro o HB20, que será lançado entre os dias 12 a 14 na ilha de Comandatuba, na Bahia. Já o Etios tem data marcada para os dias 16 a 18 em local a ser definido. A intenção é de chegar com toda força contra o Volkswagen Gol, que foi remodelado para enfrentar o HB20 e o Etios e garantir assim seu trono de carro mais vendido no Brasil ao longo dos últimos 25 anos.

Hyundai HB20

O hatch HB20 terá motores 1.0 e 1.6, ambos flex, os mesmos que já equipam o Picanto (80 cv) e o Soul (130 cv), da marca coirmã Kia. A Hyundai vai oferecer o câmbio manual de cinco marchas no hatch 1.0, e a versão com motor 1.6 do hatch HB20 terá transmissão automática de quatro velocidades.



O novo veículo ganhou ajustes mecânicos tanto na motorização 1.0 flex 12V, de três cilindros, quanto no modelo de motor 1.6 flex 16V. Seguindo a linha dos mistérios, não foram divulgados oficialmente os dados técnicos, dimensões da carroceria e a potência e o torque dos motores. Mas os executivos soltaram alguns detalhes, como o tamanho do porta-malas de 300 litros e o peso de uma tonelada do hatch. O hatch HB20 terá direção hidráulica, diferentemente do Picanto, com sua direção elétrica assistida. De série, inclui airbag duplo, ar-condicionado, travas elétricas e maçanetas e retrovisores na cor preta já na versão de entrada.

Toyota Etios

O modelo, que será produzido na nova fábrica da montadora em Sorocaba (SP), terá produção inicial de 70 mil unidades nas configurações hatch e sedã, com a opção dos motores 1.3 e 1.5 flex, ambos de 16V, e transmissão manual de cinco marchas. A fabricante japonesa, que está investindo US$ 600 milhões na nova unidade fabril, entra no segmento mais cobiçado do mercado brasileiro para competir com modelos na faixa de preços entre R$ 30 mil e R$ 45 mil.

O Etios hatch entra na briga com o Gol, o Fiat Palio, o Nissan March e o Renault Sandero. Será vendido em duas motorizações, e, entre os equipamentos de série, são ofertados sistema de freios ABS e airbag duplo. Já o sedã chega apenas com o motor 1.5 flex, e ainda não há a confirmação da transmissão automática. Seu porta-malas ainda não tem tamanho oficial, mas deve ser acima dos 500 litros.

