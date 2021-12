HB20 chega com preço inicial de R$ 31.995

A Hyundai apresentou nesta quarta-feira o novo hatch HB20 na ilha de Comandatuba, no sul da Bahia. O modelo, que será produzido na nova fábrica da marca em Piracicaba, no interior paulista, começa a ser faturado no dia 10 de outubro em todo o Brasil. O novo HB20 chega com força e tem valor inicial de R$ 31.995 para desbancar o reinado do Volkswagen Gol, líder de vendas há 25 anos no mercado nacional.

O novo hatch HB20 tem versão de entrada Comfort, de motor fex 1.0, com três cilindros. Vem equipado com câmbio manual de cinco marchas, direção hidráulica, ar-condicionado, computador de bordo e airbag duplo. O sistema de freios ABS ficou fora do pacote de entrada. O hatch da Hyundai terá os motores 1.0 12 válvulas, de 3 cilindros, com 80 cavalos e 10,2 kgfm de torque, e 1.6 16V, com 128 cv e 16,5 kgfm de torque. As duas opções de motor são flex e construídas em alumínio e com comando de válvulas variável. O propulsor 1.6 é o mesmo usado pelo Kia Soul e Kia Cerato. Já o motor 1.0 também é o da co-irmã Kia, que equipa o Picanto. A Volkswagen oferece o líder Gol com motor 1.0 flex, de 76 cavalos.

Versões e seus preços:

HB20 Comfort 1.0 -- Parte dos R$ 31.995. De série, traz ar-condicionado, direção hidráulica e airbag duplo. Vem ainda com computador de bordo com seis funções, regulagem de altura do banco do motorista, limpador traseiro, moldura negra para os faróis e diversos porta-trecos.

HB20 Comfort Plus 1.0 -- Custa R$ 33.995. Inclui vidros elétricos dianteiros e traseiros (one touch à frente), chave canivete com abertura de portas e desembaçador traseiro.

HB20 Comfort Style 1.0 -- Tem preço de R$ 37.995. Esta versão tem freios ABS e EBD, faróis de neblina, regulagens de posição da coluna de direção, retrovisor elétrico, sistema de áudio double DIN com entradas AUX e USB e comandos no volante (opcional nas versões anteriores, a R$ 995). Tem também detalhes cromados e rodas de liga de aro 14.

HB20 Comfort 1.6 -- É a grande aposta da Hyundai com valor de R$ 36.995. Inclui ABS e EBD, e detalhes na cor da carroceria e cromados.

HB20 Comfort Plus 1.6 -- R$ 38.995. Idêntico ao Comfort Plus 1.0

HB20 Comfort Style 1.6 -- Varia de R$ 42.995 (M/T) a R$ 45.995. Traz os mesmos itens da Comfort Style 1.0. Com câmbio automático de quatro marchas, sai por R$ 3.000.

HB20 Premium -- R$ 44.995 (M/T) e R$ 47.995 (A/T). É a topo da gama. Vem ainda com itens exclusivos como sensores de luminosidade e de estacionamento, volante revestido em couro, máscara dos faróis cromada, rodas de liga de aro 15 e interior em tom claro.

adblock ativo