HB20 2019 tem reajuste e multimídia com TV em quase todas as versões

A Hyundai anunciou nessa semana o lançamento da linha 2019 do HB20 e a principal novidade ficou por conta da central multimídia. Agora a montadora sul-coreana disponibiliza a partir da versão Comfort Plus 1.0 uma central multimídia de 7” com TV Digital e espelhamento com Android Auto e CarPlay. A única versão fora da lista é a de entrada Unique.

Outra mudança é a adoção dos bancos em couro marrom na versão premium do hatch de entrada da montadora asiática.

O HB20 é o segundo carro mais vendido do país pelo terceiro ano consecutiva. O hatch fica atrás do Chevrolet Onix. Em 2018, a Hyundai emplacou 105.506 unidades, enquanto seu maior concorrente comercializou o dobro: 210.458 unidades.

Vem novidades por aí?

O A Tarde Autos publicou essa semana sobre a possível chegada da segunda geração do HB20. O modelo já foi apresentado como carro conceito no Salão do Automóvel de São Paulo, disfarçado de SUV elétrico, o Saga. Inicialmente a Hyundai Motor não parecia muito interessada no próprio modelo, mas seus elementos de design apontam para o futuro deste compacto. O novo HB20 manterá a mesma plataforma, como vimos no conceito, mas terá grandes alterações no design e no conteúdo. Também são esperadas alterações nas motorizações. especialmente na popularização da versão 1.0 turbo, usada na versão R-Spec.

O novo HB20 terá grandes alterações no design e no conteúdo

