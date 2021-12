Haus é a nova revenda BMW na Bahia

A marca alemã BMW vai ganhar uma nova revenda em Salvador. A concessionária Haus é do Grupo GNC, do empresário Gercino Coelho, que já atua no segmento automotivo com volume de vendas de mais de 35 mil veículos/ano na Bahia e nos estados de Minas Gerais, Ceará e Pará. Localizada ao lado da Codisman/Chevrolet, loja da empresa na Avenida Paralela, na capital baiana, a revenda Haus já deverá operar na semana seguinte ao período natalino, com o objetivo de triplicar as vendas dos carros BMW na Bahia, adianta Gercino Coelho Filho, diretor da GNC.



Coelho Filho adiantou ainda que a nova loja irá também comercializar modelos Mini, marca britânica que pertence à BMW. " A nossa pretensão é a de atender melhor ao consumidor premium que deseja os modelos de alto padrão", ressalta o diretor da GNC, destacando que a antiga bandeira MBI Motors encerrou no último sábado as atividades de comercialização de veículos BMW em Salvador.

A Haus (BMW/Mini) está em uma área de cinco mil metros quadrados, com total infra-estrutura de showroom, oficina e setor de serviços e de peças para atender ao público da Bahia como também clientes de Sergipe. Recentemente, a marca bávara iniciou um processo de reestruturação dos seus pontos de vendas na região Nordeste, inaugurando novas revendas em Recife (Grupo Sael) e Fortaleza (Meira Lins). "Queremos triplicar as vendas de BMW já no primeiro mês. A nossa meta é a de vender pelo menos 45 carros BMW e mais 20 modelos Mini. Assim, iremos atingir a liderança entre as marcas premium na Bahia (Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover)", almeja Coelho Filho, que contará com o gerente Luiz Oliveira e cerca de 20 colaboradores na loja.

Esta semana, a BMW lançou a pedra fundamental da sua fábrica brasileira em Araquari, Santa Catarina. De lá, sairão o sedã Série 3 e o crossover X1. Porém, os planos são de produzir também o Série 1, o X3 e o Countryman da Mini. Na capital baiana, a Haus irá concentrar os esforços para vender veículos como Série 3, X1 e X3 (BMW), além dos modelos One e Cooper S (Mini).

Informações sobre a BMW

A BMW traz os recém-lançados MINI Countryman John Cooper Works ALL4 e BMW 316i. O destaque MINI John Cooper Works Countryman ALL4 é equipado com motor 1.6 Twin Scroll turbo, com 218 hp de potência a 6.000 rpm e torque de 260 Nm. Aliado à transmissão automática de seis velocidades - com opção de trocas manuais pela alavanca de câmbio ou por borboletas no volante - e à tração integral, o motor 1.6 turbo leva o MINI John Cooper Works Countryman de 0 a 100 km/h em 7 segundos e à máxima de 223 km/h. Este apimentado MINI é comercializado por R$ 154.950.



Na Série 3, a concessionária também oferece o mais novo integrante da familia dos sedãs, o BMW 316i, que chega com preço promocional de R$ 114.950 - o segundo veículo da gama, o BMW 320i, é comercializado por R$ 129.950. Com design esportivo e interior requintado, o modelo traz motor TwinPower Turbo de 136 hp, câmbio de oito marchas e tecnologias de ponta, como o Driving Experience Control com ECO Pro.

