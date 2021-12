Hatch sem agilidade

A máxima de que brasileiro gosta de passar marchas está caindo. Os hatchs compactos e de entrada já estão na onda das transmissões automatizadas e automáticas. Lançado em 2009, o Agile chegou como o primeiro modelo da era da renovação do portfólio de veículos da Chevrolet no País. Porém, somente agora ganhou o câmbio automatizado, chamado de Easytronic Geração 2.

O Agile Easytronic é o topo da gama LTZ. Por isso, a lista de equipamentos de série é das mais generosas e não dispensa nada entre os itens de conforto, comodidade e segurança para um hatch de entrada.

Há rumores de que o Agile deve em breve incorporar algumas mudanças estéticas, acompanhando assim o desenho do novo hatch Onix.

O preço cheio do Agile LTZ Easytronic é de R$ 43.790 e inclui direção hidráulica, ar-condicionado, air bag duplo, espelhos retrovisores elétricos, vidros e travas elétricas nas portas, piloto automático, acendimento automático dos faróis e conjunto ótico de neblina e sistema de freios ABS com EBD. Traz ainda sensor de luminosidade, rádio com CD e MP3 player e conectividade bluetooth e entrada USB, rodas de aro 15 com pneus 185/60, além de ajuste de altura do banco do motorista.

Agilidade

O Agile é um carro ajeitado para quem deseja um hatch de entrada. Oferece um visual que agrada, espaço para pelo menos quatro ocupantes e motor 1.4 Econo.Flex que rende potência máxima de 102 cavalos com torque de 13,5 kgfm.

Mas o novo câmbio automatizado Easytronic fornecido pela Magneti Marelli deixou o modelo da Chevrolet apático, com excessos de trancos nas acelerações para a retomada de marchas e, praticamente, com a agilidade prejudicada, especialmente nas saídas.

A transmissão automatizada Easytronic do Chevrolet Agile é até moderna e oferece cinco velocidades. O câmbio conta ainda com o sistema "Auto Start", que permite o acionamento do motor com um leve toque da chave, sem a necessidade de insistir no motor de arranque da partida.

Porém dá a sensação de que, ao invés de cinco marchas, a transmissão funciona com quatro velocidades. O hatch anda quase se "arrastando" nas saídas. Em situação de engarrafamento, "engasga muito" e causa uma decepção para quem deseja descansar o pé esquerdo e não passar mais marchas de maneira tradicional, a manual.

Seu porta-malas é generoso. São 327 litros, considerado bom em relação aos rivais, com média de 300 litros de capacidade. O modelo é ofertado na nova cor azul-infinity, que passa a fazer parte da linha 2013.

Esta matéria foi publicada no caderno Classiautos do dia 02/01

