Hatch da Hyundai será chamado HB20

A Hyundai já decidiu o nome do hatch do Projeto HB. Seguindo a linha de incluir letras e números no nome dos seus carros, a fabricante sul-coreana anunciou, oficialmente, que o hatch será chamado de HB20. O HB significa Hyundai Brasil e o 20 é em relação ao compacto i20, veículo vendido em outros mercados e que irá usar, futuramente, a plataforma “brasileira”, que irá gerar mais dois modelos – um sedã e um SUV médio – produzidos na fábrica de Piracicaba (SP).

No início do mês, A TARDE andou mais uma vez no hatch – com motores flex 1.0 e 1.6, com opção de câmbio automático – no campo de provas da nova fábrica, que inicia a produção em setembro.

De acordo com Chang Kyun Han, presidente da Hyundai Motor Brasil, a marca terá uma rede de revendas independente da atual para vender os carros feitos no Brasil. Classiautos entrou em contato com empresários com interesse em abrir lojas na Bahia. Sem exceção, eles aguardam a decisão sobre a nova rede, já que o Grupo Caoa detém hoje 70% das revendas Hyundai e pode, também, querer vender os veículos da família HB. Na prática, só entram “no negócio” se a Caoa continuar apenas com os importados.

adblock ativo