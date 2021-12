Hatch 208 ganha versão de entrada, a nova Active

O hatch 208 - lançado este ano no Brasil - ganha um atrativo a mais no País. Chamado de Active Pack, o pacote dá mais opções ao consumidor que deseja ter o 208 estacionado em sua garagem. Agora, a Peugeot oferece como modelo de entrada, o 208 Active, com um pacote mais recheado de equipamentos. Inclui tens de série como central multimídia touchscreen, faróis dianteiros de neblina, rodas de 15 polegadas em liga leve, retrovisores externos com ajuste elétrico e volante multifuncional com revestimento em couro.

O novo 208 Active com pacote-extra sai por R$ 42.990. O modelo vem com o motor 1.5 flex, de 93 cv, e equipamentos como ar-condicionado, computador de bordo, direção elétrica progressiva, airbag duplo, freios ABS com Repartidor Eletrônico de Frenagem (REF), vidros dianteiros e travas elétricas e lanternas com luzes em LED, entre outros. Sem o pacote, sai por (R$ 39.990). Este mesmo pacote é ofertado no modelo Allure.

A Peugeot oferece o Allure (R$ 45.990) com o motor 1.5L 8V Flex, de 93 cv de potência máxima a 5.500 rpm quando abastecido com etanol, além da versão Griffe, topo de gama, com valor sugerido de R$ 50.690 (câmbio manual) e R$ 54.690 (câmbio automático). Ela conta com o bloco 1.6L 16V Flex, que produz 122 CV de potência máxima a 5.800 rpm, também abastecido com etanol.



Completo, o modelo traz uma inovadora central multimídia touchscreen que permite conectividade intuitiva e integra sistema de navegação GPS. Possibilita, por exemplo, controlar o rádio, ler arquivos de música via conexão USB ou visualizar fotografias, aciona dispositivos conectados à entrada auxiliar, como um aparelho de iPod, controla a conexão Bluetooth para celular e para streaming de áudio e configura inúmeras funções do carro, como acendimento automático dos faróis, data e unidades de medida de consumo.A garantia é de três anos e as revisões têm preços altamente competitivos



