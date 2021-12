Harley quer driblar a crise com "máquinas" modernas

O ano começou com uma boa surpresa para os motomaníacos: a Harley-Davidson trouxe novidades especiais para a linha 2016, como a chegada dos novos modeloscc A H-D investe em uma ampla gama de melhorias de desempenho e design em todas as motocicletas.

Entre os principais destaques da linha 2016 está a família Sportster, em que todas as motos contam com a nova suspensão dianteira, além de amortecedores traseiros renovados. A ideia da engenharia da H-D foi fazer com que as motos tenham uma reação rápida em relação às imperfeições do solo.

Por outro lado, os modelos Iron 883 e Forty-Eight ganharam edições especiais da Dark Custom, cuja principal característica é a pintura com flocos metálicos que brilham em contato com a luz. As "máquinas" também são equipadas com rodas de liga-leve e suspensões ajustáveis na dianteira e traseira.

Cruiser é um estilo de motocicleta da HD que traz agora os modelos Fat Boy e Softail Slim com uma série especial que traz o S no final dos nomes. A diferença é a adição do motor V2 de 1.800 cm³, com o escapamento Screamin' Eagle, que até então estava disponível apenas para as motos s preparadas pela CVO (Custom Vehicles Operation), divisão especial da marca.

Também inédito em toda a linha Softail é o sistema de piloto automático eletrônico. O item passa a ser equipamento de série para os modelos Heritage Softail Classic, Softail Deluxe, Fat Boy S e Softail Slim S, e está disponível como acessório para todos os demais modelos Softail. Depois de dois anos, a Road Glide volta às ruas para completar a família touring ao lado das Ultra Limited e Street Glide. A diferença do modelo é a carenagem com o para-brisa é fixa, ao contrário dos outros que se movem junto do guidão.

A alta do dólar influenciou nos preços dos produtos com conteúdo importado. Por isso, os modelos da Harley-Davidson ficaram, em média, 25% mais caros. Apesar da linha de montagem em Manaus (AM), todas as motos da H-D vêm em kits que são importados. Portanto, o modelo mais barato da marca, a Iron 883, passou de R$ 34.900 na linha 2015 (que segue à venda até fim dos estoques) para R$ 42.900 no modelo 2016.

Para não fazer parte da porcentagem que persiste na crise, a fabricante H-D resolveu focar no bolso do consumidor. As revendas Harley de todo Brasil estão oferecendo condições especiais de financiamento e taxa de 0,99% ao mês - o que antes chegava a ser 1,7% - para todos os modelos da linha 2016.

O cliente que optar por um modelo da família Softail, como a Fat boy, que custa a partir de R$ 69.900, poderá realizar o pagamento com 40% de entrada e saldo em 36 parcelas fixas. Já quem preferir uma Iron 883 da Família Sportster, será possível pagar 30% de entrada e mais 48 parcelas. Os outros modelos estão com 50% de entrada e saldo em 24 vezes.

Leonardo Lima, gerente da Bahia Harley-Davidson, garante que, mesmo em um momento difícil do mercado, a equipe está confiante. "Apesar de as motos ficarem mais caras, estamos oferecendo modelos mais equipados e melhorias tanto técnicas como no design das motos. As opções da linha 2016 são bem atrativas", diz.

