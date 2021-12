Harley lança linha 2015 com modelos exclusivos no Brasil

Aproveitando a realização do evento São Paulo Harley Days que ocorreu em São Paulo nos dias 18 e 19, no cambódromo do Anhembi, A Harley-Davidson apresentou a linha 2015 de motocicletas para o Brasil. São 20 modelos que estão dispostos a agradar todos os públicos, do mais jovem de perfil urbano aos que gostam de viajar sobre as motos. Alguns modelos são inéditos no mercado brasileiro e todos serão montados na fábrica da marca em Manaus (AM). Disponíveis a partir do próximo mês, a nova linha de motocicletas 2015 apostou em um design arrojado nos novos modelos.

Entre as novidades da montadora norte-americana, o destaque fica por conta da família Touring que ganha mais uma integrante especial, a Street Glide Special. Substituindo a atual Street Glide vem com carenagem "BatWing" e é equipada com sistema de informações e entretenimento Boom! Box de 6,5 polegadas, presente na Ultra Limited, e conta agora com tela colorida de alta resolução sensível ao toque, sistema de navegação GPS e sistema de reconhecimento de voz (VR), além de quatro alto-falantes com saída de áudio de 25 watts por canal.

A linha Dyna recebe dois novos modelos que chegam pela primeira vez no Brasil. A Low Rider, que parte de R$ 46.600, é a reedição de uma cruiser custom de 1977, com motor de 1.585 cm³, câmbio de seis marchas e ajustes de altura para guidão e assento e a minimalista Street Bob, custando R$ 47.100, tem o mesmo propulsor de 1.585 cm³, para-lama traseiro encurtado e guidão no estilo "mini ape", com o mesmo tanque da Fat Bob.

A linha Softail recebe o modelo premium que contém o novo sistema de freio e a estreia da Breakout (R$ 58.700), bem baixo, com pneus grandes e freios redimensionados, com pinças de quatro pistões e discos maiores.

Por último, entre os modelos mais exclusivos da Harley-Davidson, a linha Custom Vehicle Operations (CVO), os lançamentos mundiais CVO Street Glide e CVO Limited. Com design agressivo a motocicleta chega com um sistema de áudio Boom! Box que gera 600 watts de potência, por meio de quatro alto-falantes dianteiros e dois traseiros, proporcionando excelente qualidade sonora, além de outros itens.

Além das novidades, alguns modelos sairão de linha, como é o caso das motos Sportster 883 R, Dyna Super Glide, Switchback, Street Glide e CVO Breakout.

