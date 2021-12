Harley Davidson terá moto elétrica em 18 meses

A Harley Davidson anunciou que dentro de dezoito meses vai lançar sua primeira motocicleta elétrica em 115 anos.

O projeto LiveWire vai resultar em um produto capaz de quebrar paradigmas ao abrir mão do ronco encorpado, do motor a combustão posicionado em V e lançando mão apenas do estilo Vintage que faz sucesso até hoje.

A Harley não deu detalhes sobre a novidade, mas adiantou que a moto elétrica será capaz de acelerar de 0-100km/h em 4 segundos, desempenho semelhante de motos com 1.000cc e 1.200cc.

John Olin, diretor financeiro da marca nos EUA, disse que a marca Harley Davidson “inspira liberdade e independência” e que o sim, característica importante dos modelos, será mantido nos produtos eletricos. Resta saber como será posicionado e como será essa nova motocicleta abastecida em uma tomada elétrica comum. Segundo o executivo, a marca fará investimentos entre US$ 25 milhões e US$ 100 milhões nos próximos anos, dedicados à linha de produtos eletrificados.

