Harley-Davidson convoca 492 motos para recall

A Harley-Davidson do Brasil está convocando 492 motocicletas para um recall em todo o território nacional. As motos VRSCTM e modelos Night Rod Special e V-Rod 10th Anniversary Edition, fabricadas em 2012, são chamadas para terem a substituição dos parafusos da parte dianteira do conjunto do suporte da placa de identificação por novos componentes com arruelas e trava-roscas, e a reinstalação dos parafusos da parte traseira com aplicação de trava-roscas.

Estão no recall voluntário as motocicletas com chassis 9321HHHJ0CD802158 a 9321HHHJ9CD809027; 9321HHHJXCD803771 a 9321HHHJXCD809022; 9321HHHK0CD802167 a 9321HHHK9CD808162; 9321HHHKXCD801169 a 9321HHHKXCD807862; 5HD1HHHC1CC800035 e 5HD1HHHD0CC800830.

A medida foi tomada por uma possível instalação incorreta do conjunto no para-lama traseiro, que pode se soltar e entrar em contato com o pneu. Assim, o suporte pode girar e atingir a linha de freio, o que pode afetar a frenagem da moto e comprometer a segurança do motociclista e de terceiros.

Para ter certeza se sua motocicleta deve ser direcionada a um concessionário, há informações no site da Harley-Davidson, no Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800 724 1188), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados), e ainda no e-mail (sac@harley-davidson.com.br).

O serviço é gratuito, mas a empresa recomenda o agendamento por meio do SAC.

