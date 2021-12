Harley-Davidson apresenta primeira unidade na Bahia

Foi inaugurada oficialmente ontem (11) a Bahia Harley-Davidson, terceira revenda da marca americana no Nordeste do Brasil (depois de Recife e Fortaleza) e a primeira no estado. São aproximadamente 2 mil metros quadrados de área construída, com espaço para as motocicletas, peças e a linha de roupas e acessórios.

A revenda traz também com uma oficina que, segundo Davidson Botelho, um dos sócios, é a parte mais importante e o foco principal da unidade. "O nível de exigência, cuidado e paixão do ciente é enorme. Por isso, temos o maior número de funcionários voltados, exatamente, para o pós-venda", conta.

A oficina é equipada com quatro boxes, que poderão atender até oito motos simultaneamente. Já foram atendidos mais de 50 modelos na Bahia Harley-Davidson desde que iniciou as atividades, no início de julho.

Segundo Davidson, a expectativa de venda é de 350 a 400 unidades por ano. De acordo com Longino Morawski, diretor-superintendente comercial da Harley-Davidson do Brasil, espera-se que as motocicletas mais vendidas na Bahia sejam da linha Sportster, que conta com o modelo de entrada, 883 Roadster. Em segundo e terceiro lugar, ficam a Fat Boy e a V-Rod. Os valores variam entre R$ 29.900 e R$ 74.000.

