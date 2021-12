Hackers também gostam de carros

No último dia 12, um ataque cibernético mundial pegou de surpresa organizações, empresas e até hospitais, infectando computadores de diversos países – estima-se que 74 nações foram atingidas. O mundo foi colocado em estado de alerta por conta de uma aparente campanha de "ransomware", prática que infecta computadores com um vírus que codifica e "sequestra" arquivos, apenas devolvidos mediante pagamento.

O mundo dos automóveis não está menos vulnerável. No ano passado, por exemplo, os hackers Charlie Miller e Chris Valasek invadiram o computador central de um Jeep Cherokee 2014 e infernizaram a vida do condutor. Sem controle nenhum sobre o que acontecia com o carro, o ocupante viu os bancos terem seu sistema de aquecimento ligado deliberadamente, o rádio mudar de estação e ter o volume aumentado, e o limpador do para-brisa disparar, entre outras "assombrações". O pior de tudo foi quando o carro teve o acelerador desabilitado, fazendo com que o carro perdesse velocidade no meio de uma estrada.

Tudo fazia parte de uma reportagem da revista de tecnologia Wired, que tratava justamente de carros hackeados. A matéria provou que automóveis estavam vulneráveis e a Chrysler convocou 1,4 milhão de carros para consertar a falha que permitiu a invasão.

Para se defender, as montadoras se perguntam qual a razão dos hackers e qual o caminho da invasão. Os motivos variam: desafiar a segurança das empresas, satisfação pessoal em invadir sistemas teoricamente inabaláveis e, claro, dinheiro – pede-se resgate em troca da liberação do sistema invadido.

Já o caminho é amplo. Conexões wi-fi e 3G são mais suscetíveis, mas é possível entrar no sistema de um veículo até mesmo por meio do alarme com comando de fechamento e abertura das portas.

Como se defender

Com o avanço da ousadia dos hackers, aumentam também os esforços das montadoras em barrar os abusos. Um deles, por exemplo, foi intensificar a barreira entre os elementos que atuam na dinâmica do carro (motor, câmbio, freios) e dispositivos periféricos. Ou seja, caso invada a central multimídia de um carro ou de um caminhão, o hacker não consegue através dela chegar ao sistema que opera o motor e desligá-lo. Ele poderá até interferir nos vidros elétricos, mas jamais desabilitará os freios, por exemplo.

Na BMW os veículos não têm seus principais módulos conectados a redes que podem ser acessadas remotamente. "Caso ocorra algum ataque, as consequências serão mínimas", garante Henrique Miranda, gerente de produtos de marketing da marca.

As medidas para alcançar tal bloqueio, contudo, são confidenciais. Caso contrário, seria a senha para os hackers.

Quanto ao consumidor, há pouco o que fazer para prevenir ataques. O principal conselho é não instalar dispositivos sem recomendação do fabricante. Aconselha-se também a obedecer prontamente a recalls que tratem de atualizações de softwares.

adblock ativo