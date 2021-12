Habilitação está de cara nova

Pensando em oferecer ainda mais segurança aos condutores, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) colocou em vigor a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A habilitação brasileira ganhou mudanças e novos itens de segurança. Desde o dia 2 deste mês, o documento é emitido com novo padrão visual e gráfico. De acordo com o diretor de habilitação do Detran, Mário Galrão, as modificações facilitam a fiscalização de fraudes. "A CNH identifica se a pessoa está apta a conduzir um veículo. Alguém que dirige com documento falsificado representa um alto risco de acidentes", esclarece.

A nova CNH segue a linha da antiga com impressão em alto relevo. Porém, o documento vem agora com uma tarja preta, que fica acima da foto do condutor. No lado direito, há uma imagem do mapa do estado onde a CNH foi emitida e, no lado esquerdo, o brasão da República Federativa do Brasil ganha agora o mapa do país localizado mais abaixo.

De acordo com o consultor de trânsito, major Luide Souza, da Polícia Militar da Bahia, as alterações na CNH deixam o processo de identificação de fraudes ou irregularidades na documentação do condutor mais rápido. A nova CNH passa a ter dois números de identificação nacional - Registro Nacional e o número do espelho da CNH - e um de identificação estadual, que é o número do formulário Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados). Há ainda um novo código bidimensional, um quadrado de cinco centímetros impresso no verso inferior. O Denatran desenvolveu um aplicativo para reunir todos os dados do condutor. O dispositivo será usado pela fiscalização para ter acesso aos dados do motorista.

O documento tem visual diferente do antigo. A nova CNH ganhou fundo mais amarelado e, na parte inferior, há uma holografia com a sigla CNH impressa repetidas vezes. O documento é para os novos habilitados e, também, para quem for renovar a carteira.

Novidades:

Tarja preta na CNH

A tarja acima da foto de identificação do condutor agora é preta. Na mesma tarja do lado direito vai conter o mapa do estado onde a CNH foi emitida e, no lado esquerdo, o brasão da República ganha abaixo o mapa do Brasil.

Código bidimensional

No verso inferior da CNH há um código bidimensional no formato de um quadrado com cinco centímetros. A leitura desse código pode ser feito por um sistema eletrônico, que vai dar acesso direto aos dados do condutor, inclusive sua fotografia.

Várias informações

A nova CNH tem dois números de identificação nacional - Registro Nacional e o número do espelho da CNH - e o Renach como identificação estadual. No verso da carteira, a sigla holográfica CNH aparece repetidas vezes.

