Grupo Moura lança linha de lubrificantes

O Grupo Moura, fabricante de baterias automotivas, entra no segmento de lubrificantes para veículos leves e lança a linha intitulada Lubel composta por óleos minerais, sintéticos e semissintéticos. Os produtos são destinados para veículos leves e até o final do ano, estará presente em todo o país.

A nova linha de lubrificante irá se posicionar entre as marcas de maior qualidade do segmento. "O óleo Lubel tem a Moura como sobrenome, por isso traz o mesmo padrão de qualidade de nossas baterias, já reconhecido pelos consumidores finais e lojistas. Nossa intenção é atender as necessidades do setor, oferecendo o que há de melhor para garantir um excelente desempenho dos veículos que usarem a nossa marca", pontua o Diretor de Suprimentos e Logística, Fernando Castelão.

Lançada em março de 2016, a marca já está sendo comercializada em Campinas/SP e poderá ser encontrada nos estabelecimentos de autopeças que já vendem a bateria Moura na Bahia. "Temos uma rede de distribuição própria, a RBM, que é composta por mais de 70 unidades no Brasil. Esse grande diferencial ajudará a nossa força de vendas a abastecer os revendedores com agilidade, levando o Lubel para as gôndolas dos nossos parceiros", comenta o Diretor Geral da Rede Baterias Moura, Lucinaldo Ângelo.

O Lubel é vendido em embalagens de um litro com classificações API SJ 20W-50 e CI-4 SAE 15W-40 (minerais); SN SAE 5W-30 e SN SAE 5W40 (sintéticos); e SN SAE 5W30, SN SAE 10W-30, SN SAE 10W40 e SN SAE 15W-40 (semissintéticos).

adblock ativo