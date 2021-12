Grupo Indiana se destaca pelo atendimento

A Ford do Brasil tem uma relação forte com a Bahia. Do Complexo Automotivo de Camaçari, sai a nova família do Ka (hatch e sedã). Mas, não é só isso. Na noite desta quinta-feira, o Grupo Indiana fortaleceu ainda mais sua parceria com a Ford, recebendo a placa Chairman's Award para as concessionárias Indiana Paralela (Salvador) e Atlanta Veículos, de Vitória da Conquista, também pertencente à empresa, que se destacou como a única da região Nordeste entre as agraciadas pela Pesquisa QCP - Qualidade, Compromisso e Participação - feita anualmente pela Ford do Brasil.

O prêmio Chairman's Award é dado para as revendas que se destacam ao longo do ano pela sua excelência no atendimento aos clientes, tanto em vendas de veículos novos como no pós-venda. Desta vez, a Indiana Paralela conseguiu excelentes resultados junto aos clientes, ganhando pela primeira vez a placa da Ford.



A empresa - que possui sete revendas Ford espalhadas pela Bahia e tem o recorde de 24 prêmios Chairman's Award, incluindo três da loja do Iguatemi - tem reforçado as dinâmicas da qualidade, compromisso e participação efetiva junto aos clientes. O gerente geral da Indiana, Alixandre Rodrigues, explicou que "esta premiação demonstra o comprometimento da empresa com o alto padrão de atendimento, sempre primando pelo bom relacionamento com os clientes".

Para ele, o prêmio Chairman's Award "é uma conquista muito importante para a empresa, mas, principalmente para nossos colaboradores, que tanto se empenham diariamente nessa função".

