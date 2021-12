Grand Siena chega mais equipado na linha 2016

A Fiat lançou a nova linha Grand Siena 2016 com mudanças estéticas e novos itens de séries. As motorizações continuam as mesmas 1.4 e1.6. O sedã que está em décimo lugar no ranking da Fenabrave dos carros mais vendidos de 2015, emplacou 22.379 unidades. Em busca de subir posições, a Fiat adicionou à linha 2016 novos itens de série e opcionais em cada versão do modelo.

O sedã compacto continua sendo oferecido nas versões Attractive 1.4, Essence 1.6 e Tetrafuel 1.4, além da variante especial Sublime. A versão de entrada Attractive tem motor Fire EVO de até 88 cv e passa a ser equipada de série com ar-condicionado. Por conta da modificação, o modelo passou a ser oferecido por R$ 45.730, um acréscimo de R$ 1.800. A mudança foi favorável já que como opcional, o item era ofertado por R$ 3.335.

A intermediária Essence de motor 1.6 E.TorQ que entrega 117 cavalos, ganhou pontos ao incorporar sistema de som com rádio, CD, MP3, USB, bluetooth e viva-voz, além de vidros elétricos traseiros com one touch e antiesmagamento. O preço subiu R$ 650 e agora é vendido por R$ 50.360.

Já a versão 1.4 Tetrafuel adiciona faróis de neblina e chave canivete com acionamento de abertura das portas, vidros e porta-malas. A configuração mais cara tem preço sugerido de R$ 55.130. A Fiat mantém também a série especial intitulada de Sublime. Nesta versão o modelo traz pacote completo e acabamento com detalhes personalizados, frisos cromados, rodas de liga leve de 16 polegadas. E inclui ainda outros opcionais exclusivos no segmento, como o teto solar elétrico.

Outro atrativo da versão é o kit Sublime. Por R$ 4.100 o veículo ganha retrovisores elétricos com Tilt Down, volante em couro com 6 botões do rádio, bancos revestidos parcialmente em couro marrom/marfim, interior exclusivo em marrom ou marfim, apoia-braço central no banco do motorista, soleira interna das portas com inscrição Sublime, sobretapetes em carpete, faróis com máscara cinza metalizado, retrovisores externos e grade dianteira na cor cinza metalizado e badge Sublime nas portas dianteiras. Anteriormente, o kit era oferecido por R$ 5.876. O porta-malas do Grand Siena é bem generoso e tem capacidade para 520 litros.

