Grand Cherokee a diesel e Durango estão à venda

A Chrysler, controlada pela italiana Fiat, deu uma tacada para acertar dois alvos. De uma vez só, fez uma apresentação dupla: a do utilitário família Durango e a do cultuado Grand Cherokee, em sua versão com motor a diesel.

Vendidos desde o fim do ano passado no País, o utilitário Durango e o cultuado Grand Cherokee, em sua versão com motor a diesel, ganharam apresentação para a imprensa e um test drive realizado na semana passada em rodovia e em trechos sinuosos e acidentados.

A Jeep tem modelos históricos como o Willys. Por isso, sempre investiu em carros que entram e saem de situações das mais inóspitas possíveis. O Grand Cherokee é um dos melhores representantes desta linhagem. Sua versão com motor A660 3.0 V6 DOHVC 24V Turbodiesel com intercooler e tecnologia Multijet, feito pela italiana VM Motori, dá um gás extra. Despeja 241 cavalos a 4 mil rpm com torque máximo de 56 mkfm entre 1.800 e 2.800 giros, acoplado ao câmbio automático de cinco marchas e sistema de tração Quadra-Trac II.



A Jeep oferece o Grand Cherookee Limited CRD produzido para o mercado europeu. Assim, o brasileiro tem logo à disposição o modelo com propulsor diesel e com o que há de mais moderno em tecnologia embarcada e com um pacote completo de equipamentos de conveniência e segurança. Em breve, chega a nova geração nos EUA e em todo o mundo. O modelo sai por R$ 222.900 na Bahia. Mas, vale por cada real.

Vem com revestimento em couro, painel de instrumentos com tons que combinam e costura em destaque nos bancos, portas, console central e descansa braço. É tudo em alto nível de acabamento. Por fora, entrega também um visual marcante na dianteira com sua grade tradicional de sete aberturas, cromados na carroceria e belas lanternas na traseira.

Sua vontade de andar é reforçada e contida com sistemas que deixam o motorista e passageiros cientes de que há segurança para garantir a performance. De série, tem sistemas de controle de tração e de estabilidade com redução de rolagem da carroceria, de velocidade (cruise control) e de descida, assistente de saída e subida e controle de oscilação de reboque. Possui um completo computador de bordo, ajuste lombar e aquecimento nos bancos, faróis de bixenon e lavadores do conjunto ótico, rodas de alumínio fundido com pneus 265/60R18, seis airbags e um multimidia com 30 GB de capacidade. O teto solar é exclusivo.

Durango, utilitário família

Para quem deseja um carro mais dócil e familiar há a opção do utilitário Durango. O SUV da Dodge já está sendo comercializado nas versões Crew (R$ 181.900) e Citadel (R$ 201.900) em Salvador. Tem motor 3.6 V6 DOHC 24V, de 286 cv, igual ao do 300C. Sua caixa automática é de cinco velocidades. Vem com tração permanente nas quatro rodas AWD.

O Durango Citadel é o de teto solar, volante com sistema de aquecimento e em couro perfurado, rodas de 20 polegadas - a Crew tem pneus 265/60R18 -, DVD traseiro com tela de 10', maçanetas cromadas e detalhes em couro no painel e no console central. O utilitário da Dodge oferece sete assentos. A terceira fileira, no entanto, é para pessoas de baixa estatura. De série, vem com um pacote de segurança e de comodidade bem parecido ao do Grand Cherokee.

