Governo pode adiar airbag e ABS para 2016

A obrigatoriedade do airbag e freios ABS pode ser adiada para 2016 no Brasil. Esta notícia caiu como uma "bomba" no meio da festa de premiação dos melhores do ano do Prêmio ABIAUTO, realizado nesta quarta-feira em São Paulo. O governo federal, por meio do ministro da Fazenda, Guido Mantega, admite rever o prazo para as montadoras instalarem os equipamentos de segurança em 100% dos carros produzidos no Brasil. A determinação dos itens de segurança estava prevista para entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2014.

Segundo informações extra-oficiais, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, solicitou ao governo como também a Anfavea - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - um novo cronograma e data para ficar airbag e ABS em todos os carros nacionais, alegando que a mudança acarretaria uma demissão imediata de pelo menos 4.050 funcionários responsáveis pela fabricação da Kombi na unidade da Volkswagen em São Bernardo do Campo.

Caso a decição seja confirmada nos próximos dias, além da não demissão dos funcionários da Volkswagen, outras montadoras como a Fiat irão se beneficiar da determinação, postergando a interrupção da produção de modelos campeões de vendas, a exemplo do Fiat Mille e do próprio Gol G4, da Volks. A própria fabricante alemã já decretou a aposentadoria da Kombi, lançando uma série especial Last Edition, com 1.200 unidades e pelo valor de R$ 85 mil. A Fiat, conforme uma fonte da montadora de Betim, não havia emitido nenhum comunicado sobre a interrupção da produção do Mille, modelo campeão de vendas da marca no País.

Com isso, governo, montadoras e o Sindicato dos Metarlúgicos do ABC decretariam também o congelamento do amadurecimento da indústria automotiva brasileira, que age cumprindo apenas a legislação no País, não antecipa tendêndias no mercado nem, tampouco, oferece mais itens de segurança para o brasileiro.

