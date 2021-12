Goodyear lança pneus para SUVs e picapes

Este ano, os utilitários esportivos, os chamados SUVs, invadiram o Brasil. Em menos de um mês, já foram apresentados o Jeep Renegade, Honda HR-V, Peugeot 2008 e reestilizado Duster, carros que prometem mexer com o mercado nacional.

Preocupada com o surgimento de novos veículos, a Goodyear, uma das principais fabricantes de pneus no mundo, investiu cerca de US$ 250 milhões (R$ 780 milhões) na expansão da fábrica de Americana (SP). "Os novos maquinários da nossa fábrica permitem criar pneus de múltiplos tipos e tamanhos. A maior expansão está nos pneus de 15 a 17 polegadas, sendo a maioria deles voltados para SUVs", explicou o gerente da marca, Vinícius Sá.

Para o lançamento da linha 2015 de pneus, a Goodyear realizou um evento na Ilha de Comandatuba, no sul da Bahia. São quatro novas linhas de pneus que completam o portfólio de passeio da marca no Brasil. Alta performance, tecnologia e segurança é a tríade que compõe a nova linha de pneus.

Projetado para os consumidores do segmento SUV premium, o EfficientGrip SUV é o grande lançamento da marca. O produto oferece capacidade 30% superior em dirigibilidade no molhado e um desempenho de até 15% em tração e frenagem também em piso molhado. O pneu premium está disponível em 12 medidas e aros de 16' a 19'. O pneu traz uma sílica que promete ajudar no consumo do combustível.

Há também o modelo Wrangler Armortrac, um pneu ideal para picapes e que atende os clientes que andam tanto em asfalto quanto em situações off-road. Para isso, a fabricante Goodyear investiu na versatilidade e traz um pneu misto que entrega 16% a mais de tração no molhado em relação ao modelo anterior. O Wrangler Armortrac tem uma carcaça reforçada e as sete medidas oferecidas podem ser de aro 15' a 16'.

Já o pneu EfficientGrip Performance SUV tem como ponto forte o desempenho. Com frenagem em menor distancia, aderência em diversos pisos e dirigibilidade no seco e molhado, o pneu de alta performance tem 14% a mais aderência em piso molhado e 8% superior em quilometragem. São 12 medidas em aro de 14' ao 17'.

A Goodyear lançou também o Assurance Touring. O pneu premium foi pensado para o dia a dia nas grandes cidades e entrega até 13% a mais de quilometragem e 20% de capacidade de tração e dirigibilidade em relação ao modelo antigo, seja no seco ou no molhado. O Goodyear Assurance Touring está disponível em 5 medidas, aros 13' a 15'.

"A crise no mercado brasileiro dos carros não interfere muito. O pneu e a manutenção do item são necessários e as pessoas ainda não entendem a importância de um bom pneu", contou Henry Dumortier, presidente da Goodyear.

Apresentado como uma solução para a frota de ônibus e caminhão, o programa Control Max, da Goodyear, oferece um software e ferramentas tecnológicas que permitem ao frotista gerenciar, monitorar e controlar a vida útil dos pneus. O sistema pode ser acessado através do smartphone, emite relatórios analíticos que ajudam a controla o estoque, montagem, rodízio, reparos e trocas necessárias. "O frotista pode gerenciar os processos, contribuindo para o controle do patrimonio e dos custos operacionais", explica o gerente de marketing da Goodyear, Fábio Garcia.

A repórter viajou a convite da Goodyear do Brasil

