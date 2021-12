Goodyear lança CityMax para veículos de carga

A Bahia é hoje o segundo pólo de produção de pneus no Brasil. Com fábricas da Bridgestone, Pirelli e Continental, o estado da Bahia já tem tradição em pneus. A Goodyear, por exemplo, tem participação na Stock Car (patrocinadora e fornecedora para as equipes) e atua fortemente em todos os segmentos automotivos. Esta semana, anunciou o lançamento do pneu CityMax (275/80R22.5 e 295/80R22.5), um produto para veículos comerciais, voltado para o serviço urbano de caminhões e ônibus.

Desenvolvido no laboratório e no Campo de Provas da empresa na cidade de Americana (SP), com apoio do Centro Tecnológico de Akron (EUA), o pneu CityMax é da Série 600 da Goodyear. Conta com novas tecnologias e características exclusivas que permitem mais economia por quilômetro rodado, maior durabilidade da banda de rodagem e maior índice de recapabilidade.

De acordo com o fabricante, sua maior qualidade é a tecnologia Waffle Blade, que reflete em uma ligação flexível entre os blocos da banda de rodagem que otimiza a movimentação dos mesmos e os acomoda mais eficazmente no piso. Como resultado redução da temperatura da banda em situações de frenagens e curvas, oferecendo melhorias no desempenho e na preservação da carcaça para futuras recapagens.

O CityMax, segundo o fabricante, possibilita ao frotista um ganho de até 14% em km da banda original e até 31% a mais em sua vida total. O novo modelo poderá rodar até 25 mil km a mais que a série anterio, destaca Fábio Garcia, gerente de Marketing de pneus comerciais da Goodyear. Os dados, segundo levantamento feito pelo fabricante, são baseados em testes realizados ao longo dos últimos três anos nos laboratórios da Goodyear, além de testes de campo que aconteceram em 10 estados brasileiros e que contaram com a participação de 30 frotistas. Neste período foram utilizados cerca de 1.600 pneus CityMax, que percorreram mais de 75 milhões de quilômetros.

A Goodyear usa ainda no pneu CityMax a tecnologia Duralife, que garante uma carcaça reforçada para auxiliar na proteção contra impactos e principalmente fricções laterais.

