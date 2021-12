Golf Variant chega do México por R$ 87.490

A Volkswagen vai produzir o Golf hatch a partir de 2016 na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Assim, a marca alemã reforça que o Brasil é um dos mercados mais promissores para modelos considerados equipados e mais caros. Na semana passada, a fabricante alemã anunciou a chegada do Golf Variant.

O modelo é a derivação perua do Golf e vem do México com uma missão dupla. Além de ser uma opção para famílias no mercado brasileiro, a nova perua irá substituir o Jetta Variant. O Golf Variant foi mostrado no Salão de SP em outubro do ano passado e chega em duas versões: Comfortiline e Highline, ambas com o bom motor 1.4 TFS turbo, gasolina, com 140 cavalos de potência, auxiliado pela transmissão transmissão DSG de sete marchas e sistema start/stop.

O novo Golf Variant tem tecnologia, porta-malas com 605 litros e custa R$ 87.490 e sua versão top Highline sai por R$ 94.990 - com volante multifuncional com comandos do multimídia, ar de duas zonas, bancos de couro, piloto automático, sensores de chuva e luminosidade. O teto solar elétrico sai por R$ 5.300.

