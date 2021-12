Golf nacional chega ao mercado em fevereiro

A partir de fevereiro o Golf brasileiro será fabricado em São José dos Pinhas, Paraná. Além de nacional, a sétima geração do hatch médio ganha o novo motor 1.6 aspirado, que passará a ser vendido como opção de entrada, por R$ 74.590. A gama de versões continua com opções com os motores 1.4 e 2.0, ambos turbinados.

O modelo que antes era importado da Alemanha e do México, traz a novidade principal sob o capô. A versão mais barata, Comfortline, é equipada pelo o motor 1.6 MSI de 16V e 110/120 cv de potência (gasolina/etanol). É o mesmo powertrain que está no Voyage, Gol, Saveiro e Fox. Quem estiver disposto a gastar mais (R$ 91.290), poderá levar a versão intermediária Highline equipada pelo motor 1.4 turbo com injeção direta flex, que rende 150 cv. O torque máximo de 25,5 kgfm é despejado aos 1.500 rpm.

A partir de agora as versões de entrada e intermediária do Golf são fabricadas com câmbio manual de cinco ou automático Tiptronic de seis velocidades.

Pacotes

A nova versão de entrada do Golf nacional vem equipada com sete airbags, direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros e traseiros elétricos com função "um toque", tela multimídia sensível ao toque de 6,5 polegadas, travamento central por controle remoto e rodas de liga leve de 16", freio de estacionamento com o sistema "Hill Assist", sensores de aproximação de obstáculos na dianteira e na traseira ("Park Pilot") e retrovisores externos com ajuste elétrico, aquecíveis, com luz de seta integrada (side blinker), controle de tração (ASR), controle de estabilidade (ESC), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS e XDS), freios ABS com EBD e sistema de frenagem automática pós-colisão.

A versão intermediaria é a Highline, em relação aos itens de série, adiciona ar-condicionado digital Climatronic (com duas zonas de resfriamento), bancos de couro, lanternas de LED, volante multifuncional com controles do computador de bordo e dos sistemas de som e telefonia, sensores de chuva e de luminosidade com "Coming Leaving & Home", sistema Start-Stop e aletas de troca de marcha atrás do volante (shift paddles) na versão automática.

Também feito no Brasil, o mais esportivo dos Golf foi o que menos mudou na linha 2016. O topo de gama traz as rodas de liga leve de 18 polegadas com estilo "Austin", com acabamento diamantado e com a parte interior das hastes escurecidas. São calçadas com pneus 225/40 R18. O conjunto mecânico do Golf GTI permanece inalterado, mantendo o 2.0 TSI a gasolina com potência de 220 cv a 4.500 rpm e o torque máximo de 35,7 kgfm está disponível já a 1.500 rpm. Sua aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,2 segundos e a velocidade máxima é de 237 km/h.

Preços

Golf Comfortline 1.6 Flex - R$ 74.590

Golf Comfortline 1.6 Automático Tiptronic - R$ 79.990

Golf Highline 1.4 TSI Flex - R$ 91.290

Golf Highline 1.4 TSI Flex Automático Tiptronic - R$ 96.690

Golf GTI 2.0 DSG - R$ 117.690

