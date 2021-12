Golf GTI tem aumento de R$ 5.500 mil no preço

A Volkswagen anunciou essa semana um aumento de R$ 5.500 no esportivo Golf GTI. Agora o modelo custa R$ 149.290. Caso o consumidor queira adicionar itens como teto-solar, pacotes Sport e Premium e pintura perolizada, o valor pode chegar a R$ 172.235.

De série o modelo vem equipado com ar-condicionado dual zone, direção elétrica, central multimídia Composition Media com tela de 8”, câmera de ré, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, sete airbags, chave presencial, retrovisores elétricos com rebatimento, sensor de chuva, sensor crepuscular, iluminação ambiente, retrovisores elétricos com rebatimento e volante multifuncional em couro com paddle-shift.

O teto-solar, item opcional do modelo, custa R$ 4.985. O kit Premium é composto de piloto automático adaptativo, assistente de estacionamento, assistente de farol alto faróis com LED e cornering light, freio de emergência automático e detector de cansaço, sai por R$ 9.550. Já o pacote Sport com ajustes elétricos para altura e lombar do banco do motorista e revestimento parcial de couro para os assentos, custa R$ 6.125.

O Golf GTI tem apenas uma motorização disponível: motor 2.0 turbo de 230cv a 4.700 rpm e 35,7kgfm. O câmbio é automático DSG de seis velocidades.

2018

A nova geração do Golf foi apresentada em junho do ano passado, de lá pra cá, foram emplacadas 3.070 unidades do modelo da VW

