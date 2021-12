Golf ganha motor TSI 1.0 de 125 cv

Agora, é quase tudo 1.0, de três cilindros. Depois de equipar o pequeno up! com motor TSI flex com 105 cv, a acelerada é mais forte no Golf TSI com o mesmo motor 1.0 flex, de três cilindros e bons 125 cavalos de potência. A Volkswagen quer mostrar que a brincadeira é para "carro grande". Assim, o Golf foi o escolhido, já que a Ford empurra 125 cv no New Fiesta turbo.

Modelo do segmento médio, o hatch Golf é um veículo sonhado por muitos jovens. A Volks trocou o motor 1.6 por um menor, sem perder a tão desejada potência. Produzido em São carlos, motor TSI de um litro e triciclíndrico ganha turbo e sistema de injeção direta. A tecnologia empregada em sua construção é de última geração.

O Golf 1.0 TSI chega nas configurações Comfortiline e Highline com câmbio manual de seis marchas, custando R$ 74.990 e R$ 95.670. Tem ainda o Golf 1.0 TSI Highline automática pelo valor de R$ 101.070. As vendas começam em novembro.

A Volks oferece um pacote generoso. Entre os itens de série, estão lá direção elétrica progressiva, sistema de ar-condicionado, display multifuncional com computador de bordo no painel de instrumentos, além de retrovisores externos com ajuste elétrico, aquecíveis e com função "tilt-down" (que reclina o vidro em balizas) e chave canivete com alarme e sensor de aproximação. Há também central multimídia "Composition Media" com CD/MP3 player, tela tátil de 6,5 polegadas com sensor de aproximação, conexão via Bluetooth, entradas para SD, USB e auxiliar, interface para iPod/iPhone, 8 alto-falantes e comando de voz; vidros elétricos nas quatro portas e rodas aro 16.

Versões e preços

Golf 1.0 TSI Comfortline M/T6 -- R$ 74.990

Golf 1.6 MSI Comfortline M/T5 -- R$ 78.130

Golf 1.6 MSI Comfortline A/T6 -- R$ 83.530

Golf 1.4 TSI Highline M/T6 -- R$ 95.670

Golf 1.4 TSI Highline A/T6 -- R$ 101.070

Golf 2.0 GTI DSG -- R$ 123.110

